تصعيد عسكري جديد.. باكستان تدخل سباق الصواريخ بتشكيل قوة مستقلة

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف خلال مراسم أقيمت في إسلام آباد عن تشكيل قوة صاروخية جديدة ضمن الجيش الباكستاني، بهدف تعزيز القدرات العسكرية في مواجهة الهند. وجاء الإعلان قبل يوم واحد من احتفالات باكستان بالعيد الـ78 لاستقلالها، وفي ظل توتر متزايد بين البلدين بعد صراع عسكري اندلع في مايو الماضي.

وأكد شريف أن القوة الجديدة ستجهز بتكنولوجيا حديثة وستكون تحت قيادة مستقلة لإدارة الصواريخ ونشرها في حال اندلاع حرب تقليدية. وذكر مسؤول أمني رفيع أن الهدف الرئيسي هو التصدي للتهديدات الهندية المتصاعدة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن السباق العسكري المستمر بين البلدين اللذين يمتلكان أسلحة نووية، وسط مخاوف دولية من تصاعد النزاع في منطقة كشمير المتنازع عليها.