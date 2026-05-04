تصعيد عسكري في مالي.. الجيش يلاحق الجماعات المتطرفة

أعلن الجيش المالي، عن تنفيذ عملية عسكرية برية في إقليم كيتا غرب البلاد، أسفرت عن تحييد أكثر من 17 مسلحًا، في إطار العمليات المستمرة لملاحقة الجماعات المتطرفة الناشطة في المنطقة.

وقالت القوات المسلحة المالية في بيان رسمي إن وحدات برية نفذت عملية دقيقة استهدفت جماعة مسلحة في منطقة سيبابوغو التابعة لإقليم كيتا، وذلك يوم السبت 2 مايو 2026، ضمن عمليات استطلاع هجومية أعقبت هجمات سابقة استهدفت مدينتي كاتي وباماكو.

وأوضح البيان أن العملية أسفرت عن تحييد أكثر من 17 عنصرًا من الجماعة المسلحة، إضافة إلى استعادة نحو 15 دراجة نارية كانت تستخدم في تحركاتهم الميدانية، دون تقديم تفاصيل إضافية حول حجم الخسائر في صفوف القوات الحكومية.

وأشار الجيش المالي إلى أن هذه العملية تأتي في سياق الرد على هجمات منسقة استهدفت مواقع عسكرية في العاصمة باماكو ومناطق أخرى، نُفذت خلال الفترة الماضية من قبل جماعات مسلحة، بينها جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” المرتبطة بتنظيم القاعدة، إلى جانب مجموعات متمردة في شمال البلاد.

وكانت السلطات المالية قد أعلنت في 25 أبريل الماضي تعرض عدد من الثكنات والمواقع العسكرية لهجمات منسقة، أسفرت عن خسائر بشرية، فيما أكدت مقتل وزير الدفاع ساديو كامارا في هجوم استهدف مقر إقامته قرب العاصمة باماكو، ما زاد من حدة التوتر الأمني في البلاد.

وفي سياق متصل، أكد رئيس المرحلة الانتقالية في مالي عاصيمي غويتا أن العمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة ستتواصل حتى القضاء عليها بشكل كامل، في ظل استمرار التهديدات الأمنية التي تواجهها البلاد.

وتشهد مالي منذ سنوات تصاعدًا في نشاط الجماعات المتطرفة المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، إلى جانب حركات تمرد مسلحة في الشمال، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية واتساع رقعة العمليات العسكرية في عدة مناطق من البلاد.