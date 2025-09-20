تصعيد على الجبهة اللبنانية.. مقتل قيادات بغارات إسرائيلية

نفذ الجيش الإسرائيلي، غارتين جويتين في جنوب لبنان أسفرتا عن مقتل قياديين في صفوف “حزب الله”، في تصعيد جديد على الجبهة اللبنانية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الضربات استهدفت الإرهابي عامر هائل قصيباني، قائد مجمع سيناي في حزب الله، بالإضافة إلى إرهابي آخر في قوة الرضوان بمنطقة تبنين، مشيراً إلى تورطهما في محاولات إعادة إعمار بنى تحتية إرهابية.

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي شن هجوماً ليلياً على قطعة بحرية استخدمها حزب الله لجمع معلومات استخبارية عن قواته من شواطئ الناقورة.

من جانبها، تؤكد السلطات اللبنانية استمرار خرق إسرائيل لسيادة لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في نوفمبر 2024، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يتمركز في خمس نقاط استراتيجية جنوب البلاد، بما في ذلك الجزء الشمالي من قرية الغجر، وهو ما تعتبره لبنان احتلالاً وانتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الضربات الإسرائيلية منذ نوفمبر 2024 أسفرت عن مقتل أكثر من 235 شخصاً وإصابة أكثر من 500 آخرين.

ويشن الجيش الإسرائيلي بين الحين والآخر ضربات في لبنان، مبرراً ذلك بأنها تهدف إلى إزالة “تهديدات حزب الله”، رغم استمرار الاتفاقات السابقة مع لبنان وواشنطن بشأن الانسحاب والهدنة.

عائلة الإمام موسى الصدر تتهم وزير العدل اللبناني بالضغط على القضاء في قضية هانيبال القذافي

أصدرت عائلة الإمام المغيب السيد موسى الصدر، عبر وكيلها القانوني، بياناً انتقدت فيه تصريحات وزير العدل اللبناني عادل نصار بشأن قضية الموقوف هانيبال القذافي، معتبرة أن ما قاله يشكل تدخلاً صارخاً في عمل القضاء.

وجاء في البيان أن حديث الوزير عن “انتظار قرار المحقق العدلي لإخلاء سبيل هانيبال القذافي” يُعدّ ضغطاً غير مسبوق على القاضي زاهر حمادة، المكلف بالتحقيق في القضية، كما أنه يهدد مبدأ استقلالية القضاء ويضرب قاعدة فصل السلطات.

وأكد البيان أن هذا التطور يضع مجلس القضاء الأعلى والسلطة التنفيذية برمّتها أمام مسؤوليات جسيمة، مشدداً على أن “للحديث تتمة”، في إشارة إلى نية العائلة اتخاذ خطوات قانونية أو تصعيدية لاحقة.

يُذكر أن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، موقوف في لبنان منذ ديسمبر 2015، بتهمة حجب معلومات تتعلق بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه خلال زيارتهم إلى ليبيا عام 1978، وهي قضية ما تزال تشكّل أحد أبرز الملفات القضائية والسياسية في لبنان.