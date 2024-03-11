تصعيد على الجبهة اللبنانية وقصف متبادل

أعلن “حزب الله” اللبناني قصف مستعمرة ميرون، ردًّا على استهداف المدنيين ومقتل عائلة في خربة سلم بقص إسرائيلي، فيما ردّ الجيش الاسرائيلي بقصف مدفعي وغارات حربيّة على ثلاث بلدات ما أسفر عن وقوع جريح.

وكان أربعة أشخاص من عائلة واحدة بينهم ثلاثة عناصر من “حزب الله” قتلوا في ضربة إسرائيليّة استهدفت منزلًا مأهولًا في خربة سلم، وأصيب أكثر من تسعة أشخاص في العملية، كما ألحقت الغارة أضرارًا جسيمة في الممتلكات والمزروعات المجاورة والبنى التحتيّة خصوصًا شبكتي الكهرباء والمياه.

وردًّا على ‏هذا الاستهداف، ‏قصف “حزب الله” مستعمرة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا، لتقوم إسرائيل بقصف مدفعي لبلدة الهبارية، وادي شبعا وحرج كونين، والإغارة على أحراج الهبارية وعلى سيارة “كرافان” على الطريق بين الهبارية ومنطقة سندانة ما أسفر عن جريح.

وعقب التصعيد الإسرائيلي رد حزب الله بهجوم جوي بمسيّرتين ‏انقضاضيتين على مرابض المدفعيّة في عرعر، كما ‏استهدفت تجمعًّا لجنود إسرائيليّين شرق موقع بركة ريشا بالأسلحة الصّاروخيّة وموقع راميا وتجهيزاته بالأسلحة المناسبة.