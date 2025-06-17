تصعيد غير مسبوق بين إيران وإسرائيل.. هجمات صاروخية وطائرات مُسيَّرة

كشفت إيران، اليوم الثلاثاء، عن تصعيد غير مسبوق في الهجمات الجوية والصاروخية ضد إسرائيل، مؤكدة استخدام أسلحة جديدة ومتطورة، واستهداف مواقع استراتيجية وعسكرية واستخباراتية في تل أبيب وحيفا، بينها مقرات لـ”الموساد” ووحدة الاستخبارات العسكرية “أمان”.

وأعلن قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، أن موجة جديدة من مئات الطائرات المسيّرة بعيدة المدى ذات القدرات التدميرية الدقيقة، استهدفت مواقع استراتيجية في الأراضي المحتلة، من بينها العاصمة تل أبيب ومدينة حيفا، مؤكداً أن “الهجمات ستشتد في الساعات المقبلة”، وفق ما نقلته وكالة “إرنا”.

وأضاف حيدري في تصريحات نقلتها وكالة “مهر”: “نجحت المسيّرات من نوع ’آرش‘ في تدمير منشآت عسكرية ومخازن أسلحة إسرائيلية، ضمن عملية منسقة بدأت خلال اليوم والليلة الماضية”.

في السياق ذاته، أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان رسمي نقلته وكالة “تسنيم”، أن القوات الجوفضائية التابعة له أطلقت موجة صاروخية “أكثر قوة وحسماً من سابقاتها”، استهدفت مقرات استخباراتية إسرائيلية في تل أبيب.

وجاء في البيان: “تم قصف مركز تخطيط العمليات الإرهابية للموساد، بالإضافة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ’أمان‘، رغم وجود أنظمة دفاعية متطورة ودعم أميركي وغربي مكثف”.

البيان، الذي حمل الرقم (6) ضمن عملية “الوعد الصادق 3″، أشار إلى أن الهجوم الأخير تم باستخدام تقنيات عسكرية جديدة أثبتت فعاليتها في تجاوز الدفاعات الجوية الإسرائيلية، مؤكداً: “ستستمر عملياتنا العسكرية الدقيقة والحاسمة حتى تحقيق النصر الكامل”.

ووفقاً لتقارير إعلامية إيرانية، تم أيضاً استهداف قاعدة “غيليلوت” العسكرية شمال تل أبيب، والتي تضم وحدة الاستخبارات “8200”، إحدى أكثر وحدات الاستخبارات العسكرية حساسية في إسرائيل.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، منها صحيفة “يسرائيل هيوم”، أن أحد الصواريخ الإيرانية أصاب مبنى بشكل مباشر في مدينة هرتسيليا شمال تل أبيب، ما أسفر عن وقوع إصابات، وسط تكتم رسمي واسع ورقابة عسكرية مشددة على تغطية الحدث.

ووفق الإحصاءات الأولية التي نقلتها وسائل إعلام عبرية، بلغ عدد الصواريخ التي أطلقتها إيران نحو 20 إلى 30 صاروخاً، فيما أعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل أكثر من 20 شخصاً وإصابة أكثر من 600 آخرين نتيجة الضربات، في حين تحدثت طهران عن مقتل أكثر من 220 شخصاً في إسرائيل وإصابة ما لا يقل عن 1800 آخرين.

في السياق، أصدرت قيادة الأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، قراراً يحظر على المسؤولين الحكوميين وفرق الحماية الخاصة بهم استخدام أي أجهزة متصلة بالشبكات الاتصالية العامة.

وذكرت وكالة “مهر” الإيرانية أن هذا القرار يأتي ضمن جهود لتعزيز أمن المعلومات وحماية البيانات الحساسة، بعد تعرض البلاد لعدة اختراقات واغتيالات استهدفت شخصيات عسكرية وعلمية منذ يوم الجمعة، عقب هجوم إسرائيلي مباغت على منشآت إيرانية.

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نصف منصات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية وسط تصعيد متبادل بين الجانبين

أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأنه دمر نحو نصف منصات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية منذ بدء شن ضرباته الجوية داخل إيران في 13 يونيو الجاري.

وأوضح بيان الجيش أن العملية العسكرية مستمرة في ذروتها، مع وجود العديد من الأهداف التي لم تستهدف بعد داخل الأراضي الإيرانية، مؤكداً استمرارية العمليات حتى تحقيق كامل الأهداف المنشودة.

في سياق متصل، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن قطر تبذل جهوداً دبلوماسية لحل الصراع بين إيران وإسرائيل، عبر جميع الاتصالات الممكنة مع الأطراف الإقليمية والدولية، بهدف وقف التصعيد وعودة التفاوض بين واشنطن وطهران.

وأوضح الأنصاري أن استهداف المنشآت النووية يمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي، وحذر من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى تداعيات أكبر في المنطقة.