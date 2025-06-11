تصعيد في بحر البلطيق.. موسكو تؤكد استعدادها لمواجهة تهديدات الناتو

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن روسيا تتابع عن كثب جميع مناورات حلف شمال الأطلسي “الناتو”، وخاصة تلك التي تُجرى في بحر البلطيق، مشيراً إلى أن هذه التدريبات تُعد جزءاً من مناورة واسعة تهدف إلى احتواء روسيا.

وأكد غروشكو، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” على هامش “منتدى المستقبل 2050″، أن القوات الروسية اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة أي تهديدات محتملة من الحلف.

وقال غروشكو: “جيشنا يدرك كل شيء ومستعد لصد أي تهديدات”، مشيراً إلى إعادة إنشاء منطقتي موسكو ولينينغراد العسكريتين وتعزيز القدرات الدفاعية الروسية.

يأتي ذلك في ظل تحذيرات سابقة من نيكولاي باتروشيف، مساعد الرئيس الروسي، الذي وصف تحركات الغرب بأنها محاولة لاستخدام السويد وفنلندا لحرمان روسيا من الوصول إلى بحر البلطيق وتحويله إلى “بحر داخلي” للناتو.

بدورها، نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أي احتمال لتحول بحر البلطيق إلى بحر داخلي للناتو، مؤكدة أن روسيا لن تسمح بذلك.

وتتزامن هذه التصريحات مع انطلاق مناورات الناتو السنوية “بالتوبس” في منطقة البلطيق، والتي تستمر حتى 20 يونيو، بينما نفذت البحرية الروسية تدريبات تحاكي تحريك سفن حربية مختلطة في المنطقة.

وتتصاعد التوترات في بحر البلطيق مع تحركات مكثفة من الطرفين، وسط مخاوف من اندلاع مواجهات عسكرية في أي لحظة، مما يجعل المنطقة محور اهتمام دولي واسع.