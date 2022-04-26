تصعيد في جنوب لبنان على وقع التوترات في القدس

قالت قوات الإحتلال الإسرائيلي إنّ قذيفة صاروخية أطلقت من الأراضي اللبنانية سقطت في منطقة مفتوحة في الأراضي المحتلة.

وذكرت قوات الإحتلال عبر تويتر أنّه لم يتم تفعيل الإنذارات أو إعلان حالة التأهب في شمال الأراضي المحتلة عندما سقطت القذيفة، التي لم يحددها في منشوره، مضيفا ردّهم بقصف مدفعي على المنطقة التي انطلقت منها القذيفة الصاروخية.

ويأتي التصعيد النادر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية في أعقاب اشتباكات على مدى الأسبوعين الماضيين بين الفلسطينيين والإحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى بالقدس مما أثار غضبا عربيا وقلقا دوليا.

وتشهد الحدود بين لبنان والأراضي المحتلة، خلال العامين الأخيرين، هدوءا نسبيا، إلا أنه بين الفينة والأخرى تعلن قوات الإحتلال عن حدث أمني في المنطقة، مثل القبض على متسللين أو إسقاط طائرات مسيرة أو رصد إطلاق صواريخ من لبنان.