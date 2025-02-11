تصعيد للمواجهة.. «ماسك» يعرض شراء «أوبن إيه آي» ومالكها يردّ!

قدمت مجموعة من المستثمرين يقودها إيلون ماسك عرضاً لشراء المنظمة غير الربحية التي تتحكم في شركة “أوبن إيه آي” (OpenAI) مقابل 97.4 مليار دولار، مما يصعّد المواجهة بين الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” وشركة الذكاء الاصطناعي التي شارك في تأسيسها.

وقال ماسك في بيان “إنه يأمل، من خلال هذا العرض، في إعادة “أوبن إيه آي” إلى كونها “القوة الخيّرة التي تركز على الأمان والمفتوحة المصدر كما كانت سابقاً”.

ورداً على ذلك، نشر الرئيس التنفيذي لشركة “أوبن إيه آي”، سام ألتمان، على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” التابعة لماسك: “لا، شكراً، لكن يمكننا شراء تويتر مقابل 9.74 مليار دولار إذا كنت ترغب”. (كان ماسك قد استحوذ على تويتر مقابل 44 مليار دولار، لكن قيمته تراجعت لاحقا وفقا لتقديرات خارجية).

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من نشر تقريراً عن العرض. ورفضت “أوبن إيه آي” التعليق رسمياً. كما لم يرد مارك توبيروف محامي ماسك فوراً على طلب للتعليق.

يحظى العرض بدعم شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة التابعة لماسك، “إكس إيه آي” (xAI)، والتي قد تندمج مع “أوبن إيه آي” في حال إتمام الصفقة، وفقا لما ذكرته الصحيفة.

لا يزال ماسك وألتمان في خلاف طويل الأمد منذ سنوات حول التوجه الذي سلكته شركة الذكاء الاصطناعي منذ تأسيسها. واتهم ماسك “أوبن إيه آي” بأنها تخلت عن أي ادعاء بكونها منظمة خيرية تهدف إلى خدمة البشرية مع التركيز على الانفتاح والسلامة.

وتعمل الشركة بنشاط على التحول من جذورها غير الربحية في عام 2015، عندما كان ماسك وألتمان يعملان معا كمؤسسين، إلى شركة هادفة للربح، وذلك بعد تلقيها استثمارات بمليارات الدولارات من شركة “مايكروسوفت” وغيرها.

وفي نسخة معدلة من الدعوى القضائية التي قدمها ماسك في الأصل في أغسطس، وصف شراكة “أوبن إيه آي” مع “مايكروسوفت” بأنها “احتكار” يسعى “بنشاط إلى القضاء على المنافسين، مثل (إكس إيه آي)، من خلال انتزاع وعود من المستثمرين بعدم تمويلهم”. وتتضمن الدعوى المعدلة 26 ادعاءً قانونياً وتمتد إلى 107 صفحات، مقارنة بـ15 ادعاءً في الشكوى الأصلية التي جاءت في 83 صفحة.

وأثار استثمار “مايكروسوفت” البالغ 13 مليار دولار في “أوبن إيه آي” مخاوف لدى لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية من أن عملاقة التكنولوجيا قد توسع هيمنتها في مجال الحوسبة السحابية إلى سوق الذكاء الاصطناعي المزدهرة. ومع ذلك، فإن شركة الاستثمار اليابانية “سوفت بنك” تخوض محادثات لاستثمار ما يصل إلى 25 مليار دولار في “أوبن إيه آي”، وهو تحرك قد يتجاوز جميع الاستثمارات الأخرى ويجعلها أكبر داعم للشركة الناشئة. وأفادت “بلومبرغ” بأن هذا الاستثمار قد يرفع قيمة “أوبن إيه آي” إلى 300 مليار دولار.

في الشهر الماضي، عدّلت “مايكروسوفت” اتفاقها الممتد لعدة سنوات مع “أوبن إيه آي”، مما سمح للشركة الناشئة باستخدام خدمات الحوسبة السحابية من مزودين منافسين، طالما أن عملاقة البرمجيات لا تريد الاستحواذ على هذا العمل بنفسها. وتزامن الاتفاق المُعاد هيكلته مع إعلان مشترك من “أوبن إيه آي”، و”سوفت بنك”، وشركة “أوراكل” عن مشروع مشترك بقيمة 500 مليار دولار لبناء مراكز بيانات للحوسبة السحابية في الولايات المتحدة، أُطلق عليه اسم “ستارغيت”.