ليلة دامية في الجنوب اللبناني.. قصف جوي ومدفعي يضرب بلدات عدة

شهد جنوب لبنان، فجر اليوم، سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي طالت عدداً من البلدات والمناطق، ما أسفر عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى، إضافة إلى أضرار مادية واسعة في الممتلكات والبنى التحتية، وفق ما أفادت به مصادر إعلامية محلية.

وتركز القصف المدفعي الإسرائيلي على محيط برج قلاويه ومحيط ديركيفا وكفررمان والنبطية الفوقا وأطراف بلدتي شوكين وميفدون، في وقت تزامن فيه ذلك مع غارات جوية على بلدات شوكين وعبا والنبطية وحبوش، استهدفت إحداها دراجة نارية، بحسب المعلومات الأولية.

كما طالت غارة جوية إسرائيلية محيط مستشفى جبل عامل، ما أدى إلى تدمير مبنى تابع لـ«بنك عودة»، وإصابة 12 شخصاً بجروح متفاوتة بين المتوسطة والطفيفة، جرى نقلهم إلى مستشفى جبل عامل عبر فرق الدفاع المدني.

وفي حادث منفصل، استهدفت غارة جوية مبنى في محيط مخفر الدرك في بلدة الدوير خلال ساعات الليل، ما أدى إلى تدميره، مع تسجيل سقوط قتيل وإصابة شخص آخر بجروح.

وتأتي هذه التطورات الميدانية في ظل تصاعد التوتر السياسي في لبنان، عقب مواقف رسمية صدرت عن الرئيس اللبناني جوزيف عون والأمين العام لحزب الله نعيم قاسم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وسط استمرار الجدل الداخلي حول مستقبل سلاح حزب الله وترتيبات التهدئة.

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد أشار إلى أن تنفيذ وقف إطلاق النار قد يبدأ خلال 24 ساعة من الموافقة النهائية، موضحاً أن الموقف اللبناني سيُبلّغ إلى الجانب الأميركي بعد استكمال الردود الداخلية.

في المقابل، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن شمال إسرائيل لن يكون آمناً ما دامت القرى اللبنانية تتعرض للقصف، مشدداً على أن الحزب لم يقدم أي التزام بعدم الرد على الاعتداءات، وأن استمرار استهداف القرى سيقابله استمرار في المواجهة.

وتعكس هذه التطورات استمرار حالة التصعيد الميداني والسياسي على الجبهة الجنوبية، في ظل غياب أي مؤشرات واضحة على تثبيت التهدئة بشكل كامل حتى الآن.

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مسؤول في وحدة الهندسة بحزب الله وتدمير منصة صواريخ جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عبد حرب، الذي وصفه بأنه قائد وحدة الهندسة في حزب الله، خلال عملية نُفذت الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أنه كان متورطاً في التخطيط لعمليات استهدفت القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن عبد حرب كان يتولى قيادة وحدة الهندسة التابعة لحزب الله، وهي الوحدة التي تتولى، بحسب البيان، تركيب وتشغيل العبوات الناسفة المستخدمة ضد القوات الإسرائيلية.

وأضاف أن المستهدف يُعد من القيادات في الحزب، وأنه اضطلع بمسؤوليات مرتبطة بالتخطيط لعمليات ضد القوات الإسرائيلية منذ حرب لبنان الثانية.

وفي تطور منفصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو نفّذ مساء أمس غارة استهدفت منصة لإطلاق الصواريخ في جنوب لبنان، موضحاً أن العملية أسفرت عن تدمير المنصة.

وذكر الجيش أن المنصة المستهدفة استُخدمت، وفق روايته، في إطلاق قذائف صاروخية باتجاه قواته، مؤكداً استمرار عملياته العسكرية لمواجهة ما وصفه بالتهديدات الموجهة ضد إسرائيل وقواتها.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر الأمني والعسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث تتبادل الأطراف الاتهامات بشأن الهجمات والعمليات العسكرية التي تشهدها المنطقة بين الحين والآخر.

أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنذاراً لسكان ثلاث بلدات في جنوب لبنان دعاهم فيه إلى إخلاء منازلهم فوراً والابتعاد عن مناطقهم لمسافة لا تقل عن ألف متر باتجاه الأراضي المفتوحة.

وشمل التحذير بلدات عرنايا (عرنابة) وعنقون وكفرفيلا، حيث قال الجيش الإسرائيلي إن إجراءاته تأتي على خلفية ما وصفه بخرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار واستهداف الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

الجيش الإسرائيلي يطالب سكان ثلاث بلدات في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري والابتعاد لمسافة كيلومتر

وأضاف الجيش في بيانه أن قواته تواصل العمل ضد حزب الله في تلك المناطق، مؤكداً أنه لا يستهدف السكان المدنيين، وداعياً الأهالي إلى مغادرة منازلهم بشكل فوري حفاظاً على سلامتهم.

كما حذر من البقاء بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته ووسائله القتالية، معتبراً أن الوجود في تلك المواقع يشكل خطراً على حياة المدنيين.

ويأتي هذا الإنذار بعد يوم واحد من تحذير مماثل أصدره الجيش الإسرائيلي لسكان المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني، دعاهم فيه إلى الامتناع عن التوجه إلى قراهم حتى إشعار آخر، مشيراً إلى استمرار العمليات العسكرية واستهداف مواقع وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد التوتر الميداني رغم إعلان وزارة الخارجية الأمريكية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وفي السياق ذاته، واصل الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية على مناطق في جنوب وشرق لبنان، بحسب ما أوردته RT، حيث أسفرت الهجمات عن مقتل 19 شخصاً وإصابة أكثر من 20 آخرين في جنوب لبنان.

وتعكس هذه التطورات استمرار الهشاشة الأمنية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق المواجهات رغم المساعي الدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة.