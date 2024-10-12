تصفيات أمم إفريقيا.. هزيمة قاسية لمنتخب تونس أمام جزر القمر

بعد انتصارين متاليين، تعرض المنتخب التونسي لهزيمة تاريخية على أرضه وبين جماهيره أمام ضيفه من جزر القمر (0-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة،في ملعب حمادي العقربي برادس، ضمن الجولة الثالثة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، فيما فاجأ منتخب جزر القمر نظيره التونسي بهدف في الدقيقة 63 عن طريق رفيقي سعيد، حاول بعد الهدف منتخب تونس إدراك التعادل ولكن واجه سوء حظ مع بعض الرعونة والاستعجال من المهاجمين، لتنتهى المباراة بفوز جزر القمر بهدف نظيف.

ومني منتخب تونس بأول هزيمة أمام جزر القمر، وهي الأولى له أيضا في مرحلة المجموعات من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم “المغرب 2025″، بعد انتصارين متتاليين، ليتوقف رصيده عند 6 نقاط ولكنه احتفظ بصدارة المجموعة الأولى (A).

في المقابل، حقق منتخب جزر القمر أول فوز له بعد تعادلين متتاليين، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط، ويتقدم إلى مركز الوصافة في جدول الترتيب.

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وفي ما يلي ترتيب الأولى (A) بعد الجولة الثالثة من التصفيات المهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم “المغرب 2025”:

1- تونس – 6 نقاط

2- جزر القمر – 5 نقاط

3- غامبيا – نقطتان

4- مدغشقر – نقطتان.