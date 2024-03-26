تصفيات المونديال.. أستراليا تكتسح لبنان و «دادو» ينتصر لفلسطين

حسم المنتخب الأسترالي تأهله إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في كرة القدم، بعدما اكتسح نظيره اللبناني 5-0 الثلاثاء، في كانبيرا، في الجولة الرابعة من الدور الثاني.

وفي لقاء آخر قطع المنتخب الفلسطيني شوطاً مهما باللحاق بالـ”سوكوروس” بفوزه القاتل على مضيفه البنغلادشي 1-0.

وبفوزها، أصبحت أستراليا أوّل منتخب يحجز مقعده في الدور الثالث من التصفيات وكأس آسيا، بعد فوز رابع توالياً ضمن المجموعة التاسعة، رافعة رصيدها إلى 12 نقطة كاملة مقابل 7 لفلسطين، فيما تجمّد رصيد لبنان عند نقطتين من أربع مباريات، بفارق نقطة عن بنغلادش في ذيل المجموعة.

وفي المباراة الأولى وعلى ملعب “جي آي أو ستاديوم” وأمام 25 ألف متفرّج، سجّل للفائز كوسيني ينغي (2)، باسل جرادي (47 خطأ في مرمى فريقه)، كريغ غودوين (48، 81) وجون ايردايل (68).

وكان لبنان خسر أمام استراليا أيضاً 0-2 في سيدني الخميس، فيما خاض مباراة الثلاثاء في العاصمة الأسترالية “على أرضه” لعدم وجود ملعب في لبنان مطابق لمواصفات ومعايير الاتحادين الدولي والآسيوي.

وقال مهاجم لبنان عمر شعبان (بوغيل) لقناة “أل بي سي” اللبنانية “إذا تركنا لهم الكرة هذا ما سيحدث. ارتكبنا أخطاء ولم نكن منظّمين فعاقبونا بأربعة أهداف في الشوط الأول”.

بدوره، قال لاعب الوسط نادر مطر الذي أصاب العارضة “يجب أن نكون يقظين من الدقيقة الأولى. تلقّينا أهدافاً بسبب الأخطاء. اليوم أيضا تلقينا هدفاً مبكرا. الجميع يرتكب الأخطاء ويجب أن نصحّحها”.

ويخوض لبنان، الذي لم يتأهل بتاريخه إلى كأس العالم، مواجهتيه الأخيرتين في هذا الدور ضد فلسطين وبنغلادش في يونيو.

ويتأهل أول منتخبين من المجموعات التسع إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفي الوقت عينه تحجز تلك المنتخبات مقاعدها في كأس آسيا 2027 في السعودية، علماً بأن آسيا تتمثل بثمانية منتخبات مع احتمال ارتفاعها إلى تسعة، بحسب نتائج الملحق العالمي.

وجدّد المنتخب الفلسطيني فوزه على نظيره البنغلادشي بهدفٍ دون رد، بعدما كان قد اكتسحه بخماسية نظيفة ذهاباً.

وارتفعت حظوظ “الفدائي” في بلوغ الدور الثالث بعدما حقق فوزه الثاني توالياً لأوّل مرة منذ مارس 2023.

وأجرى المدرب التونسي مكرم دبوب ثلاثة تبديلات على تشكيلته الرئيسية مقارنةً بالسابقة، إذ بدأ بمحمد خليل ومحمد رشيد وزيد القنبر.

وأكمل “الفدائي” الوقت بدل الضائع بعشرة لاعبين بعد طرد عميد محاجنة ببطاقة صفراء ثانية بعد محاولته إخراج لاعبٍ بنغلادشي من أرض الملعب (90+2).

ورغم النقص العددي، تمكّن ميشال “دادو” ميلاد، لاعب كاظمة الكويتي، من خطف هدف الفوز إثر تمريرة رأسية من البديل إسلام البطران في الوقت القاتل (4+90).

وعلق حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم على فيسبوك على الانتصار الفلسطيني بتعليق مقتضب جاء فيه “قلبي الصغير لا يحتمل” في إشارة إلى توقيت الهدف القاتل.