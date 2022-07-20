تصفيات كأس أمم أفريقيا للشباب.. ليبيا تواجه تونس والمغرب والجزائر

جرى خلال سحب القرعة لكرة القدم، بالمغرب، اختيار المنتخب الليبي في المجموعة الأولى لمنطقة شمال أفريقيا إلى جانب كل من المغرب والجزائر وتونس.

وستجرى التصفيات على شكل بطولة مصغرة بمدينة السويس المصرية، من ثلاث جولات أيام 18 و21 و24 أكتوبر 2022، ويترشح صاحب المركز الأول للبطولة.

كما يستعد المنتخب الليبي للشباب للمشاركة في كأس العرب للشباب السعودية 2022، بتواجده في المجموعة الثالثة، التي تضم منتخبي لبنان والجزائر.

وستكون أول مباراة رسمية للمنتخب الليبي للشباب أمام المنتخب اللبناني، يوم الرابع والعشرين من شهر يوليو الجاري.