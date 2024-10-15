تصفيات كأس العالم.. مفاجأة «مانشيني» قبل مباراة السعودية والبحرين

يستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره منتخب البحرين، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى «مونديال 2026»، على «ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية» في جدة.

وخرج الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي بتصريحات مثيرة قبل المواجهة المرتقبة، ففي المؤتمر الصحفي لمباراة السعودية واليابان، قام مانشيني بتوزيع إحصائيات مباراة السعودية واليابان على الحضور الإعلامي.

ويتطلع المدرب الإيطالي لمصالحة الجماهير بعد الخسارة أمام اليابان في الجولة الماضية، 0-2 على أرضه ووسط جماهيره، ليتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة متفوقا على البحرين بفارق الأهداف.

وبادر الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى تقديم تذاكر المباراة بصورة مجانية للجماهير السعودية التي سجلت حضوراً كبيراً ولافتاً في لقاء اليابان؛ إذ أعلن اتحاد كرة القدم أن مجانية التذاكر جاءت بسبب مواقف جماهير المنتخب الدائمة وتميزهم الكبير ودعمهم المستمر.