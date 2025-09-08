تصميم أنحف وتجربة جديدة.. «أبل» تجهز مفاجأة كبرى للمستخدمين

تستعد شركة أبل العملاقة لإطلاق جيل جديد من هواتفها يوم الثلاثاء 9 سبتمبر، في حدث يترقبه عشاق التقنية حول العالم، وسط توقعات بأن يشهد الإعلان الكشف عن طراز جديد كلياً يحمل اسم iPhone Air، إلى جانب سلسلة iPhone 17 وساعة أبل الذكية الجديدة.

ومنذ إطلاق آيفون X عام 2017، الذي تخلّى عن زر “الهوم” وأدخل تقنية Face ID، لم تشهد هواتف أبل تغييرات جذرية كبيرة، ما جعل الشائعات حول iPhone Air تثير فضول المستخدمين بشكل كبير.

ويتوقع أن يمثل iPhone Air نقلة نوعية في التصميم، مع هيكل أنحف وخيارات مبتكرة تضيفها أبل إلى تشكيلتها، وهو ما وصفته شبكة CNN بأنه “أكبر تغيير منذ سنوات”.

وتشير تقارير بحثية إلى أن المستخدمين أصبحوا يغيرون هواتفهم بوتيرة أبطأ، إلا إذا قدم الجهاز ميزة ثورية تستحق الترقية، ما يضع iPhone Air تحت ضغط التوقعات العالية.

وكشفت وكالة بلومبرغ أن الإعلان عن iPhone Air سيكون جزءاً من حدث أبل لهذا العام، ما يؤكد أن الشركة تعمل على تقديم تجربة جديدة لمستخدميها.

وفيما تركز شركات منافسة مثل سامسونغ وغوغل على الذكاء الاصطناعي، يبدو أن أبل ستعتمد في هذه المرحلة أكثر على التصميم والتقنيات المادية بدلاً من ميزات AI المتقدمة، فغوغل جعلت مساعدها Gemini محور إطلاق Pixel 10 مع ميزة Magic Cue التي تقترح خطوات ذكية للمستخدم، فيما أبرزت سامسونغ مزايا AI في Galaxy S25، مثل تنفيذ مهام معقدة بصوت واحد. بالمقابل، أبل لم تطلق تحديثاً كبيراً لسيري كان من شأنه تعزيز تفاعل المساعد مع التطبيقات والمحتوى على الشاشة بشكل مشابه للمنافسين.

وفي يوليو الماضي، أكد الرئيس التنفيذي تيم كوك على أهمية الذكاء الاصطناعي، قائلاً: “نرى الذكاء الاصطناعي كأحد أكبر التقنيات في عصرنا، نحن نعمل على دمجه عبر أجهزتنا ومنصاتنا، ونضاعف استثماراتنا فيه”، ما يعكس خطة أبل لمواكبة التطورات المستقبلية رغم تأخرها النسبي في هذا المجال.