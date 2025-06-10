تصميم أنيق وأداء فائق.. حاسب لوحي جديد يغير قواعد المنافسة في السوق

أعلنت شركة OnePlus”ون بلس” عن إطلاق جهازها الجديد OnePlus Pad 3، ليكون منافساً قوياً في سوق الحواسب اللوحية بفضل تصميمه الأنيق وأدائه القوي الذي يلبي احتياجات المستخدمين الأكثر تطلباً.

وبحسب الشركة، يحمل الجهاز هيكلًا متينًا مصنوعًا من الألمنيوم والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، بأبعاد 289.6×209.7×6 ملم ووزن 675 غرامًا، ما يجعله خفيف الوزن وسهل الحمل.

ووفق الشركة، تأتي الشاشة بمقاس 13.2 بوصة من نوع IPS LCD، بدقة عرض 2400×3392 بيكسل، مع تردد 144 هيرتز وكثافة 315 بيكسل لكل إنش، وسطوع يصل إلى 900 شمعة لكل متر مربع، وتدعم تقنيات Dolby Vision لتعزيز تجربة المشاهدة بألوان نابضة وحيوية.

وبحسب الشركة، يعمل الجهاز بنظام Android 15 مع واجهة ColorOS 15، ويضم معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المطور بتقنية 3 نانومتر، مع معالج رسوميات Adreno 830، ويأتي بذاكرة وصول عشوائي تتراوح بين 12 و16 جيجابايت، ومساحات تخزين داخلية 256 أو 512 جيجابايت لتلبية كافة احتياجات المستخدم.

على صعيد التصوير، يحتوي OnePlus Pad 3 على كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابيكسل، قادرة على تسجيل فيديوهات بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل للصور الذاتية ومكالمات الفيديو، وفق الشركة.

وبحسب بيان الشركة، الجهاز مزود بـ8 مكبرات صوت عالية الأداء تضمن صوتًا محيطيًا فائق الجودة، وتقنيات اتصال حديثة تشمل Bluetooth 5.4 ومنفذ USB Type-C 3.0 وبوصلة إلكترونية، إلى جانب بطارية ضخمة بسعة 12,140 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط لتوفير ساعات طويلة من الاستخدام المتواصل.

يذكر أن OnePlus Pad 3 يأتي ليعيد تعريف تجربة الحواسب اللوحية، بين قوة الأداء وتصميم أنيق وميزات تكنولوجية متقدمة تناسب مختلف الاستخدامات، من الترفيه إلى العمل والإنتاجية.