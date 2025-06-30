تصميم ثوري وتقنيات متقدمة.. أول هاتف قابل للطي من «أبل» يقترب من الظهور

تسعى شركة أبل إلى دخول عالم الهواتف القابلة للطي بخطى ثابتة، مع تسريبات حديثة تكشف تفاصيل تصميم أول جهاز “آيفون فولد” المتوقع أن يرى النور تجارياً خلال النصف الثاني من عام 2026، وتأتي هذه الخطوة بعد فترة طويلة من الترقب، حيث تطمح أبل لمنافسة قوية في سوق يشهد تنافساً متزايداً بين كبرى الشركات التقنية.

وفقاً لما نشره حساب “Digital Chat Station” على منصة Weibo الصينية، سيأتي “آيفون فولد” بشاشة داخلية قياسها 7.8 بوصة بدقة 2713×1920 بكسل، إلى جانب شاشة خارجية بحجم 5.5 بوصة ودقة 2088×1422 بكسل، مما يوفر للمستخدم تجربة فريدة تجمع بين الهاتف الذكي والتابلت في جهاز واحد. هذا التصميم سيمنح المستخدم حرية التبديل بين الوضع المفتوح المغلق بسهولة تامة.

أما من حيث الكاميرات، أكد المصدر أن الجهاز سيحمل كاميرتين خلفيتين بدقة 48 ميجابكسل لكل منهما، مستوحاة من تكوين عدسات “آيفون 16 برو”، مع كاميرا أساسية بفتحة عدسة ƒ/1.78 وعدسة بزاوية 24 ملم، مدعومة بتقنية التثبيت البصري المتقدمة Sensor-Shift OIS للجيل الثاني، لضمان جودة تصوير احترافية.

كما سيدعم الجهاز ميزة “Fusion” التي تتيح التنقل بين أطوال بؤرية متعددة مثل 24 و28 و35 ملم باستخدام نفس العدسة من خلال تقنيات اقتصاص ذكية، تعوض عن غياب عدسة Telephoto.

وفي ما يخص الكاميرات الأمامية، سيتوفر الجهاز على عدستين، واحدة مدمجة أسفل الشاشة الداخلية، والأخرى على شكل “ثقب” (Hole-Punch) في الشاشة الخارجية، ما يمنح المستخدمين خيارات متعددة لالتقاط صور السيلفي سواء في وضع الطي أو الفتح.

هيكلياً، يعتمد “آيفون فولد” على إطار من التيتانيوم عالي المتانة، مع مفصلات معدنية متطورة تقلل من ظهور التجاعيد على الشاشة القابلة للطي، في محاولة لتجاوز مشاكل الهواتف القابلة للطي الحالية.

وللمرة الأولى، سيتخلى الهاتف عن نظام التعرف على الوجه Face ID لصالح مستشعر بصمة مدمج في زر الطاقة، فيما ستكون البطارية ذات كثافة طاقة عالية تشابه المتوقع في طراز iPhone 17 Air.

ودخل “آيفون فولد” في مارس 2025 مرحلة “تعريف المنتج” (NPI) في مصانع فوكسكون، وفق ما كشف المحلل جيف بو، وهي المرحلة التي تسبق الإنتاج التجاري الكبير.

وأشار المحلل الشهير مينغ-تشي كو إلى أن التصنيع التجاري قد يبدأ بين سبتمبر وأكتوبر 2025، مع إطلاق رسمي في الأسواق خلال النصف الثاني من عام 2026.

وتُشير التوقعات إلى أن سعر “آيفون فولد” سيتجاوز 2000 دولار، مما يجعله من فئة الهواتف الفاخرة القابلة للطي، حيث يتوقع أن يجذب عشاق التقنية ومحبي الأجهزة الراقية التي تجمع بين الأداء والتصميم المتطور.

مع دخول أبل لهذا السوق، يزداد التنافس في فئة الهواتف القابلة للطي التي تشهد ابتكارات متسارعة، ويتطلع المستخدمون إلى تجربة جديدة تجمع بين قوة الأيفون المعتادة والتقنيات الحديثة للطي والتصميم الفاخر. هل سيكون “آيفون فولد” قفزة نوعية جديدة في عالم الهواتف الذكية؟ الأيام القادمة ستكشف التفاصيل.