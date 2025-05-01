تصميم جريء ومواصفات القوية.. هواتف جديدة تذهل عشاق التقنية

مفاجأة لأسواق الهواتف الذكية، حيث كشفت شركة Nothing”نوثينغ”، عن هاتفها الجديد CMF Phone 2 Pro، الذي أثار إعجاب عشاق التقنية بفضل تصميمه المميز ومواصفاته المتقدمة، ليؤكد أن الشركة تواصل ترسيخ مكانتها في سوق الأجهزة الذكية ذات الطابع الفريد.

وبحسب الشركة، يأتي الهاتف بهيكل يجمع بين المتانة والابتكار، مصنوع من المعدن والبلاستيك عالي الجودة، ومحمي ضد الماء والغبار وفق معيار IP54. تبلغ أبعاده (164 × 78 × 7.8 ملم)، ويزن 185 غرامًا، ما يجعله أنيقًا وخفيفًا في آن واحد.

ووفق الشركة، أما الشاشة، فهي من نوع AMOLED بحجم 6.77 بوصة، ودقة عرض (2392×1080) بيكسل، مع تردد 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 3000 شمعة/متر مربع، وكثافة تقارب 388 بيكسل في الإنش، ومحمية بزجاج Panda Glass المقاوم للخدوش والصدمات.

ويعمل الهاتف وفق الشركة، بنظام Android 15، مع واجهة Nothing OS 3.2، ويعتمد على معالج MediaTek Dimensity 7300 Pro، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، مع ذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 8 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 128 أو 256 غيغابايت.

وبحسب الشركة، الكاميرا الخلفية للهاتف ثلاثية العدسة بدقة (50+50+8) ميغابيكسل، وتدعم تصوير فيديوهات بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل، ما يتيح تجربة تصوير احترافية للمهتمين بالمحتوى البصري.

ويتميز الهاتف أيضًا بحسب بيان الشركة، بوجود منفذين لشرائح الاتصال SIM، ومنفذ USB Type-C، مع ماسح بصمات مدمج في الشاشة، وبطارية كبيرة بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة 5 واط.

هذا وتأسست شركة Nothing على يد كارل باي، أحد مؤسسي OnePlus، وتُعرف بنهجها المختلف في تصميم الهواتف الذكية والإكسسوارات التكنولوجية، حيث تمزج بين الحداثة الجمالية والتقنيات المتقدمة. تحظى أجهزتها بشعبية متزايدة بين محبي الابتكار، خاصة بسبب تصاميمها الشفافة وتجربة المستخدم السلسة، ما يجعل كل إصدار جديد من الشركة محط أنظار المهتمين بالتكنولوجيا حول العالم.

إطلاق هاتف بكاميرا خارقة وميزات احترافية

كشفت شركة “”ZTE الصينية الرائدة في مجال التكنولوجيا عن هاتفها الجديد Nubia Z70S Ultra، الذي وُصف بأنه “ثورة لعشّاق التصوير”، بفضل كاميراته المتطورة ومواصفاته التقنية العالية التي تجعله من بين أقوى الهواتف الذكية في عام 2025.

وبحسب الشركة، يتميّز الهاتف بكاميرا رئيسية مذهلة بدقة 6450 ميغابيكسل، مرفقة بمستشعر ليزري متطور لتحديد عمق الصورة، ما يتيح إمكانيات تصوير فوتوغرافي وفيديو غير مسبوقة، حيث يستطيع توثيق مقاطع فيديو بدقة 8K بوضوح فائق وتفاصيل دقيقةK كما زُوّد الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل مخصصة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو بجودة عالية.

ووفق الشركة، يعكس تصميم Nubia Z70S Ultra فلسفة ZTE في الجمع بين الأناقة والصلابة، حيث جاء هيكل الهاتف مصنوعًا من أجود المواد، ومقاومًا للماء والغبار بمعيار IP68/IP69، ما يجعله مناسبًا للاستخدام في الظروف البيئية الصعبة. وتبلغ أبعاده (164.3 × 77.1 × 8.6 ملم)، ويزن نحو 228 غرامًا، ما يجمع بين الثبات والانسيابية.

وبحسب البيان، جُهّز الهاتف بشاشة من نوع AMOLED مقاس 6.85 بوصة، بدقة عرض (2688 × 1216) بكسل، وتردد عالٍ يبلغ 144 هيرتز، مما يضمن عرضاً سلساً للمحتوى وخاصة أثناء الألعاب أو مشاهدة الفيديو. كما يصل معدل سطوع الشاشة إلى 2000 شمعة/متر مربع، ما يوفر وضوحًا ممتازًا حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

ومن الناحية البرمجية والتقنية، وفق الشركة، يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 15، مع واجهات Nebula AIOS الذكية، ويعتمد على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite، أحد أقوى المعالجات في السوق، إلى جانب معالج رسوميات Adreno 830.

وبحسب البيان، يتوفر الهاتف بخيارات متعددة من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، بين 12 و16 غيغابايت، ومساحات تخزين داخلية تبدأ من 256 غيغابايت وتصل حتى 1 تيرابايت، ما يضمن سلاسة عالية في الأداء ومساحة تخزين وفيرة للمستخدمين المحترفين.

ووفق الشركة، زوّد الهاتف ببطارية قوية بسعة 6600 ميلي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 80 واط، ما يتيح شحنًا سريعًا وآمنًا. كما يحتوي على مكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، إضافة إلى ماسح بصمات الأصابع مدمج في الشاشة، ومن أبرز ميزاته الحديثة: دعمه لتقنية NFC، ومستشعر الأشعة تحت الحمراء (Infrared) الذي يتيح استخدام الهاتف كريموت كنترول للتحكم بالأجهزة الإلكترونية.

هذا وفي ظل التنافس الحاد في سوق الهواتف الذكية، يبدو أن ZTE تسعى إلى ترسيخ موقعها كلاعب رئيسي في فئة الهواتف الرائدة، من خلال تقديم أجهزة تجمع بين التصوير الاحترافي والأداء العالي والتصميم العصري.