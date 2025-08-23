تصميم متين وتصوير متطور.. شاومي تطلق أحدث هواتفها

أطلقت Xiaomi هاتفها الجديد Redmi Note 15 Pro+ 5G الذي يجمع بين قدرات تصوير متقدمة وأداء قوي ودعم لشبكات الجيل الخامس.

الكاميرا والتصوير:

كاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 50 + 50 + 8 ميغابيكسل .

. تصوير فيديو 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية .

. كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل للصور الشخصية والفيديو.

الشاشة والهيكل:

شاشة AMOLED بقياس 6.83 بوصة ، دقتها 2772×1220 بيكسل ، تردد 120 هرتز ، تدعم تقنية Dolby Vision ، وسطوع أقصى 3200 شمعة/م² .

هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69 .

. أبعاد الهاتف 163.3×78.3×7.9 ملم ، الوزن 211 غرامًا .

واجهة الشاشة محمية بزجاج Xiaomi Dragon Crystal Glass شديد المتانة.

الأداء والنظام:

يعمل بنظام أندرويد 15 مع واجهة HyperOS 2 .

معالج Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 ومعالج رسوميات Adreno 810 .

ذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت .

. سعة التخزين الداخلية بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

المميزات الإضافية:

مكبرات صوت مدعومة بتقنية Dolby Atmos .

. منفذين لشرائح الاتصال، منفذ USB Type-C 2.0 .

. شريحة NFC .

. ماسح بصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

تقنية Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد.

للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد. بطارية ضخمة بسعة 7000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 90 واط.

ويجمع الهاتف بين تصميم متين، أداء عالي، وتجربة تصوير متقدمة، ليكون خيارًا مثاليًا للمستخدمين الباحثين عن هاتف قوي متعدد الاستخدامات.