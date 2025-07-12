تصميم نحيف وقوي.. هواوي تكشف عن جهاز لوحي يليق بالمحترفين (فيديو)

أعلنت هواوي رسمياً عن جهازها اللوحي الجديد MatePad 11.5 (إصدار 2025)، الذي يأتي بتصميم أنيق ومواصفات تقنية تجعله من بين أبرز المنافسين في فئة الحواسيب اللوحية المتوسطة إلى العليا.

ويتميّز الجهاز بهيكل نحيف عالي الجودة بأبعاد (262.6 × 177 × 6.1 ملم) ووزن 515 غراماً، مع دعم قلم ذكي للرسم والكتابة الدقيقة، ولوحة مفاتيح خارجية لتحويله إلى أداة إنتاجية متكاملة.

وزُوّد الجهاز بشاشة TFT LCD مقاس 11.5 بوصة بدقة (2456 × 1600) بكسل، وتردد 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 600 شمعة/م²، ما يجعله مثالياً للمشاهدة والعمل في مختلف ظروف الإضاءة، بكثافة 256 بكسل في الإنش تقريباً.

ويعمل MatePad 11.5 بنظام التشغيل HarmonyOS 4.3، ويعتمد على معالج Kirin 8020 ومعالج رسوميات Maleoon 920 2cu، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وخيارات تخزين داخلية 128 أو 256 غيغابايت.

وفيما يخص التصوير، يأتي الجهاز بكاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل قادرة على تصوير فيديوهات بدقة 1080p بمعدل 30 إطاراً في الثانية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل للمكالمات والفيديوهات الذاتية.

ويضم الجهاز أربعة مكبرات صوت عالية الأداء وتقنيات اتصال حديثة منها Bluetooth 5.2، مع منفذ USB Type-C 2.0، كما يحتوي على بطارية كبيرة بسعة 10100 ميلي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 40 واط، بالإضافة إلى دعم الشحن العكسي بقدرة 5 واط لشحن الأجهزة الأخرى.