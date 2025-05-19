تصنيف جديد لأعظم لاعبي كرة القدم يثير جدلاً.. تعرف إلى ترتيب ميسي ورونالدو!

أثار تصنيف جديد أصدره الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء لكرة القدم (IFFHS) جدلاً واسعاً بين جماهير كرة القدم حول العالم، خاصة مشجعي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وشمل التصنيف قائمة أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، حيث تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المركز الأول، متفوقاً على أساطير اللعبة العالمية. وجاء في المركز الثاني الأسطورة البرازيلية بيليه، ثم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا في المركز الثالث، بينما احتل رونالدو المركز الرابع، ما أثار استياءً واسعاً بين أنصاره الذين اعتبروا أن إنجازاته الكروية الكبيرة تستحق تصنيفاً أعلى.

ولم يكشف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء عن المعايير التي استند إليها في ترتيب اللاعبين، مما زاد من حدة النقاش على منصات التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا التصنيف في ظل استمرار المقارنات بين ميسي ورونالدو، حيث يتفوق ميسي بعدد كرات الذهب بـ8 مقابل 5 لرونالدو، فيما يتفوق الأخير في جوائز أفضل لاعب في أوروبا بـ4 مقابل 3 لميسي.

ويُعد ميسي اللاعب الأكثر تتويجاً بالألقاب في تاريخ كرة القدم، حيث حصد 46 بطولة أبرزها كأس العالم 2022، و4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب 3 جوائز The Best و6 أحذية ذهبية أوروبية.

أما رونالدو، فقد حقق 33 لقباً من بينها 5 دوري أبطال أوروبا، ويورو 2016 مع منتخب البرتغال، كما سجل أكثر من 900 هدف رسمي في مسيرته، وهو الهداف التاريخي لدوري الأبطال برصيد 140 هدفاً، وللمباريات الدولية بـ136 هدفاً.

وشملت القائمة أيضاً أسماء بارزة مثل يوهان كرويف في المركز الخامس، والبرازيلي رونالدو نازاريو في السادس، والفرنسي زين الدين زيدان في السابع، بالإضافة إلى لاعبين لامعين آخرين في تاريخ كرة القدم.

🌟🐐 Lionel Messi fue elegido como el MEJOR JUGADOR DE TODOS LOS TIEMPOS, según la IFFHS:



1- 🇦🇷 Lionel Messi.

2- 🇧🇷 Pelé.

3- 🇦🇷 Diego Maradona.

4- 🇵🇹 Cristiano Ronaldo.

5- 🇳🇱 Johan Cruyff.

6- 🇧🇷 Ronaldo.

7- 🇫🇷 Zinedine Zidane.

8- 🇩🇪 Franz Beckenbauer.

9- 🇦🇷🇪🇸 Alfredo Di Stefano.… pic.twitter.com/FNu6n0IdNh — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 18, 2025