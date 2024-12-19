تصنيف «فيفا» الشهري.. ما هو ترتيب أفضل المنتخبات العربية؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، التصنيف الشهري الأخير في عام 2024.

وبحسب التصنيف، “استمرت الأرجنتين في المركز الأول بفارق 8 نقاط فقط عن فرنسا صاحبة المركز الثاني، ولم تشهد قائمة العشرة الأوائل أي تغيير، حيث جاء المنتخب الإنجليزي في المركز الثالث يليه منتخبات البرازيل والبرتغال وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا من المراكز الرابع إلى العاشر على الترتيب”.

وبحسب “فيفا”، “شهد تصنيف ديسمبر تقدم لمنتخبين عربيين، وهما المنتخبين اللبناني بالمركز 112 وجزر القمر بالمركز الـ103، بعد تحقيقهما نقاط جديدة في التصنيف العالمي للمنتخبات، فيما احتفظ المنتخب المغربي بصدارة ترتيب العرب في تصنيف الفيفا، واحتل منتخب “أسود الأطلس” المركز الرابع عشر عالميا متصدرا ترتيب المنتخبات في قارة إفريقيا، كما أنه الأفضل عربيا:.

وفيما يلي ترتيب أفضل المنتخبات العربية:

المغرب (14 عالميا)

مصر (33 عالميا)

الجزائر (37 عالميا)

قطر (48 عالميا)

تونس (52 عالميا)

العراق (56 عالميا)

السعودية (59 عالميا)

الإمارات (63 عالميا)

الأردن (64 عالميا)

عمان (80 عالميا)

البحرين (81 عالميا).