«تصنيف فيفا»: قفزة لقطر والأردن وتقدم لسوريا وفلسطين

لم يشهد تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الصادر اليوم، الخميس، عن شهر فبراير لعام 2024، تغييرا كبيرا في أفضل 10 منتخبات عالمية كونها لم تخض أي مباراة خلال شهر يناير الماضي.

وبقيت أفضل 10 منتخبات في التصنيف، تتصدرها الأرجنتين بطلة العالم، وتليها على الترتيب فرنسا وإنجلترا وبلجيكا والبرازيل وهولندا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا.

أما عربيا، وعلى مستوى أفريقيا، حافظ منتخب المغرب على المركز الأول عربياً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، واحتلت المركز 12 عالمياً بعد التقدم لمركز واحد رغم الخروج الصادم من دور الـ16 بكأس الأمم في كوت ديفوار.

وتراجعت مصر ثلاثة مراكز بعد الخروج من الدور نفسه لتصبح في المرتبة 36 عالمياً، بينما تقدمت كوت ديفوار عشرة مراكز عقب التتويج بكأس الأمم لتصل للمركز 39 عالمياً، كما ارتقت وصيفتها نيجيريا 14 مركزاً لتصبح رقم 28 عالمياً.

كما تراجعت كل من تونس والجزائر 13 مركزاً عقب الخروج المحرج من دور المجموعات، وتحتلان المركزين 41 و43 عالمياً الآن، كما تقهقرت موريتانيا مركزاً واحداً رغم إنجازها التاريخي بالتأهل لدور 16 لتصبح في المركز 106 بالتصنيف الدولي.

آسيوياً، تقدمت قطر 21 مركزاً، لتحتل المركز 37 عالمياً بعد فوزها بكأس آسيا للمرة الثانية على التوالي على حساب الأردن الذي ارتقى 17مركزاً بعد إنجازه التاريخي.

وتحتل قطر المركز الخامس آسيوياً خلف اليابان، التي تراجعت مركزاً واحداً لتصبح في المركز 18 عالمياً، وإيران 20، وكوريا الجنوبية 22، وأستراليا 23.

وتقدمت السعودية ثلاثة مراكز لتصل للمرتبة 53 عالمياً والسادسة آسيوياً، ثم يأتي العراق 59 الذي تقدم أربعة مراكز، رغم خروج المنتخبين من دور 16 في كأس آسيا بقطر.

وتراجعت الإمارات خمسة مراكز لتصبح في المركز 69 عالمياً، بينما ارتقى الأردن للمركز 70 بعد أن كان في المركز 87 بالتصنيف السابق.

وتقدمت سوريا مركزين وكذلك فلسطين ليحتل المنتخبان المركزين 89 و97 عالمياً بعد إنجاز التأهل لدور 16 في كأس آسيا لأول مرة.