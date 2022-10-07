تضامنا مع الاحتجاجات في إيران.. وزيرة خارجية بلجيكا تقص خصلة من شعرها

قامت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب ونائبتان بالبرلمان البلجيكي على قص خصل من شعرهن، تضامنا مع المحتجين على وفاة مهسا أميني في إيران.

وأمسكت الوزيرة البلجيكية ذات أصول جزائرية خلال جلسة حول الشؤون الخارجية في البرلمان البلجيكي، بمقص وأقدمت بمبادرتها لتحذو حذوها نائبة معارضة من أصل إيراني تدعى داريا صفاي، تجلس بجانبها.

وقامت صفاي المولودة في إيران والتي كانت ترتدي زيًا تقليديًا، بقص خصلة من شعرها للتضامن مع المتظاهرين الإيرانيين ونشطاء حقوق المرأة.

صفاي وهي نائبة عن حزب التحالف الفلمنكي الجديد، طالبت حكومة بلادها بالرد على حملة قمع الاحتجاج الواسع، في أنحاء إيران بعد وفاة مهسا أميني، لتتبعها النائبة جويديل ليكينز بالخطوة ذاتها.

وأكدت وزيرة الخارجية أنّ الإيرانيات بإمكانهن ممارسة حقهن في الاحتجاج، لكن رد فعل قوات الأمن غير متناسب، مشيرة إلى أنّ حكومتها تدعم فكرة فرض عقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

ولم تعلن الحكومة الإيرانية عن حصيلة رسمية للضحايا جراء الاحتجاجات المستمرة لكن هيئات مراقبة دولية لحقوق الإنسان قدرت عدد القتلى بأكثر من 100.

وفي 16 سبتمبر، اندلعت احتجاجات بأنحاء إيران إثر وفاة الشابة أميني 22 عاما، بعد 3 أيام على توقيفها لدى شرطة الأخلاق المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء، لتثير الحادثة غضبا شعبيا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية في إيران.