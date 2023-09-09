تضامن عربي ودولي مع المغرب عقب الزلزال العنيف

قدمت عدة دول عربية وغربية تعازيها إلى المملكة المغربية في ضحايا الزلزال، الذي وقع مساء ليل الجمعة/السبت وأدى لمقتل 822 شخصا على الأقل وإصابة 672 حتى الآن، بحسب آخر الإحصائيات.

وضرب زلزال بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر جنوب غرب مراكش، بأقاليم و”عمالات” الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية المغربية.

ووصف المعهد الوطني المغربي للجيوفيزياء الزلزال بأنه الأعنف منذ قرن، في حين أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع على عمق 18.5 كيلومترا ومركزه جبال الأطلس، ولم يحدث مثله في المملكة منذ عام 1900.

وفي ليبيا، قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تعازيهما للعاهل المغربي محمد السادسة وللحكومة والشعب المغربي في ضحايا الزلزال.

وقدمت الجزائر تعازيها لأسر ضحايا الزلزال، وجاء في بيان الخارجية أن الجزائر “تتابع ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق بالمملكة المغربية”.

وتابع البيان: ”تتقدم الجزائر بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وللشعب المغربي الشقيق.. مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين”.

وقدم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني تعازيه في ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم ومدن مغربية، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، في حين قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في اتصال مع نظيره المغربي عزيز أخنوش إن بلاده مستعدة لتقديم المساعدات للمناطق المنكوبة.

وأعربت السعودية في بيان صادر عن الخارجية عن مواساتها لحكومة وشعب المملكة المغربية جراء الزلزال الذي ضربها، مؤكدة على وقوفها وتضامنها مع المغرب.

وأرسل أمير الكويت نواف الأحمد الصباح ببرقية تعزية إلى العاهل المغربي، مقدما تعازيه بضحايا الزلزال، في حين دعت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية الجمعيات الخيرية في البلاد إلى إطلاق حملة إغاثة ومساعدات لمنكوبي الزلزال في المغرب على وجه السرعة.

كما أعربت مصر عن خالص تعازيها للمغرب في ضحايا الزلزال، مؤكدة في بيان للخارجية تضامنها الكامل مع المملكة حكومةً وشعبا في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث المروع.

وقالت الرئاسة التونسية إنّ الشعب التونسي يتقاسم مع شقيقه المغربي الأسى إثر الزلزال، مؤكدة وقوف تونس إلى جانب الرباط في محنتها، وأنها تضع كل ما لديها من إمكانيات لمعاضدة جهود المغرب.

بدوره قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه للشعب المغربي في ضحايا الزلزال، مؤكدا أن أنقرة تقف إلى جانب المملكة المغربية بكل الوسائل الممكنة.

وفي الصين، نقلت وسائل إعلام صينية عن الرئيس شي جين بينغ تقديمه التعزية في ضحايا زلزال المغرب.

ونشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسالة تعزية في ضحايا هذا الزلزال عبر حسابه على منصة “إكس”، وأعرب عن تضامن بلاده مع المغرب خلال هذه الفترة المأساوية.

بالمقابل، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في بيان موجه إلى ملك المغرب، أن بلاده تشاطر الشعب المغربي الحزن والحداد، مقدما تعازيه.

ووجه المستشار الألماني أولاف شولتز عبر منصة “إكس” التعازي إلى أقارب ضحايا زلزال المغرب، قائلا إن الأنباء الصادرة من هناك مروعة.

من جهتها، أعلنت السفارة الفرنسية في المغرب أنها فتحت وحدة استجابة للطوارئ، معربة عن تضامنها مع الرباط، في حين عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساعدة بلاده في عمليات الإنقاذ بالمغرب.

وأعربت السفارة الأمريكية بالمغرب عن خالص التعازي لضحايا الزلزال، قائلة إنها تتابع الوضع عن كثب، داعية مواطنيها إلى توخي الحذر، وأبدى الرئيس الأميركي جو بايدن حزنه العميق على ضحايا الزلزال.

وأبدى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي استعداد بلاده لمساعدة المغرب بكل الوسائل الممكنة.

وصرحت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني بعزم بلادها دعم المغرب في هذا الوضع الطارئ.

في غضون ذلك، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إن الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد لدعم مملكة المغرب في اللحظات الصعبة التي تمر بها بعد وقوع الزلزال، في حين أفاد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن الاتحاد على استعداد لتقديم مساعدات للمغرب.

وقالت الأمم المتحدة إنها على استعداد لدعم المغرب في جهوده لمساعدة متضرري الزلزال.

من جهته، أفاد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس باستعداد المنظمة لدعم الاحتياجات الصحية العاجلة للمغرب.