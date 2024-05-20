تضامن ليبي مع إيران في وفاة «رئيسي»

لقيت حادثة وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه جراء تحطم طائرته المروحية، تضامنا ليبيا رسمياً.

وقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تعازيه للشعب الإيراني، مؤكدا تضامنه الكامل مع الجمهورية الإسلامية في هذه الأوقات العصيبة.

خالص العزاء للشعب الإيراني وقيادته في وفاة #الرئيس_الإيراني #إبراهيم_رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهم إثر الحادث الأليم أمس. سائلا الله لهم الرحمة والمغفرة، ولذويهم الصبر والسلوان. تضامننا الكامل مع الجمهورية الإسلامية في هذه الأوقات العصيبة. — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) May 20, 2024

بدورها أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية عن تضامنها مع الشعب الإيراني في هذه الفاجعة الأليمة.

وأفادت وكالة “مهر” الإيرانية، في وقت سابق اليوم الاثنين، بمقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وبقية ركاب المروحية في حادث جوي أثناء أداء واجب العمل في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد.