تضامن ليبي مع إيران في وفاة «رئيسي»

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 20 مايو 2024 - 18:22 | آخر تحديث: 20 مايو 2024 - 18:23 نُشر: الإثنين، 20 مايو 2024 - 18:22
ليبيا
أ ف ب
قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية تعازيه للشعب الإيراني

لقيت حادثة وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه جراء تحطم طائرته المروحية، تضامنا ليبيا رسمياً.

وقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة  تعازيه للشعب الإيراني، مؤكدا تضامنه الكامل مع الجمهورية الإسلامية في هذه الأوقات العصيبة.

بدورها أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية عن تضامنها مع الشعب الإيراني في هذه الفاجعة الأليمة.

وأفادت وكالة “مهر” الإيرانية، في وقت سابق اليوم الاثنين، بمقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وبقية ركاب المروحية في حادث جوي أثناء أداء واجب العمل في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد.

آخر تحديث: 20 مايو 2024 - 18:23
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