تضرر طائرة «ماكرون» باصطدامها بعنبر بمطار بيروت

أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن طائرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تضررت بشكل طفيف إثر اصطدامها بأحد العنابر فى مطار بيروت الدولي الاثنين الماضى.

ولحقت أضرار بطائرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد اصطدام جناحها بأحد عنابر الطائرات بمطار بيروت، بحسب مانقل موقع “عربي 21 ” عن وسائل إعلام فرنسية.

وأشار موقع فرانس إنفو، إلى أن الطيارين لم يكونا مسؤولين عن الحادثة، ولم يكن ماكرون فيها لحظة الحادثة، ووقعت خلال عملية سحبها إلى أحد المواقع في المطار، بعد زيارة الرئيس الفرنسي.

ووقعت الأضرار في الجناح الأيسر من الطائرة الرئاسية من طراز إيرباص 330، بعد الاصطدام ببوابة أحد العنابر.

وبحسب التلفزيون الفرنسي، فإن ماكرون، اضطر إلى العودة إلى فرنسا، بواسطة طائرة أخرى من طراز فالكون، بسبب العطب الذي أصاب الطائرة الرئاسية، ويستلزم الإصلاح قبل طيرانها مجددا.