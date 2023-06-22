ضمن العودة الطوعية.. ترحيل 165 مهاجراً غير نظامي إلى نيجيريا

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ترحيل 165 مهاجراً نيجيرياً إلى بلادهم، وأنّ أكثر من نصفهم من النساء والأطفال، وذلك في إطار برنامج للعودة الطوعية تنفّذه المنظمة الدولية.

وقال المتحدّث باسم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العقيد هيثم بالقاسم لوكالة «فرانس برس» إنّ الجهاز رحّل 165 مهاجراً غير شرعي إلى نيجيريا على متن رحلة جوّية خاصة.

وأوضح بالقاسم أنّه من بين المهاجرين الذي تمّ ترحيلهم 90 امرأة و9 أطفال، وأنّه وُضعت هذه النسوة مع أطفالهن في غرفة بمقرّ جهاز مكافحة الهجرة في طرابلس تحت حراسة شرطيات راقبن توزيع وجبات الطعام والمشروبات ومستلزمات السفر عليهنّ.

وتمّ ترحيل المهاجرين من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الليبية الخاصة «البراق»، وبحسب بالقاسم فإنّه من المقرّر تنظيم رحلات أخرى الأسبوع المقبل إلى نيجيريا.