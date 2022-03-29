تطابق مصري قطر بشأن الأزمة في ليبيا

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنّ موقف قطر متطابق مع مصر بشأن الأزمة في ليبيا

وأوضح آل ثاني في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، إنّ بلاده تدعم المسار السياسي ومقررات جنيف وبرلين وباريس وصولا إلى الانتخابات الحرة في ليبيا.

وتابع آل ثاني «لا نريد أن نرى أي شي يُحدث انقساما أو يؤدي إلى تصعيد قد يؤدي إلى عمل عسكري»، مضيفا أنّ العملية الانتقالية يجب أن تكون سلمية بعيدة عن العنف متمنيا من الليبيين التوافق فيما بينهم للوصول إلى بر الأمان.

من جانبه، وزير الخارجية المصري سامح شكري أنّ مصر مستقرة وثابتة في إطار اهتمام المسار السياسي الليبي في الحفاظ على وحدة #ليبيا وعدم التدخل الخارجي في شؤونها وضرورة الالتزام بالمقررات الدولية.

وأضاف شكري أنّه من الضروري الوصول إلى انتخابات حرة وخروج القوات الأجنبية والتعامل مع المرتزقة والمجموعات المسلحة، مؤكدا تواصلهم مع جميع الأطراف للتوصل إلى حلول سياسية بعيدة عن الصراع العسكري.

وبيّن شكري أن القاهرة تدعم المؤسسات الشرعية المسؤولة سواء المجلس الرئاسي أو مجلس النواب أو السلطة التنفيذية وفقا للقوانين وصلاحية مجلس النواب في تحديد شخص رئيس الوزراء وتمكينه من الاضطلاع بمسؤولياته في رعاية مصالح الشعب الليبي.