تطال 80 ألف.. تسريح من موظفي «شؤون قدامى المحاربين» في أمريكا

أظهرت مذكرة اطلعت عليها “رويترز” أن “وزارة شؤون قدامى المحاربين ستبدأ تسريحاً جماعياً لموظفيها في بداية يونيو المقبل”.

وجاء في المذكرة، التي تحمل تاريخ السادس من مارس، أنه “يتعين على إدارة الموارد البشرية في الوزارة البدء في مراجعة سير العمليات بهدف فصل موظفين حكوميين”.

وتوقعت المذكرة الانتهاء من المراجعة بحلول يونيو المقبل، وبعد ذلك “ستبدأ وزارة شؤون قدامى المحاربين في اتخاذ إجراءات لخفض قوة العمل على مستوى إداراتها”.

ورداً على طلب للتعليق، أرسلت وزارة شؤون قدامى المحاربين لـ”رويترز” رابطا لمقال رأي كتبه مؤخرا الوزير “دوج كولينز ” في صحيفة “ذا هيل” والذي دافع فيه عن “خفض قوة العمل”، ووصف هذه الخطوة بأنها “شاملة ومدروسة”.

وعبّرت جماعات من قدامى المحاربين وديمقراطيون وبعض الجمهوريين عن “قلقهم بشأن خفض قوة العمل في الوزارة، التي تسعى إلى تسريح أكثر من 80 ألف موظف”.