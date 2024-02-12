تطبيقات تقنية تُقدم لك الأمان والراحة!

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، نصائح عن كيفية جعل حياة مستخدمي التقنيات أكثر إنتاجية وراحة هذا العام.

بداية، إذا كنت ذاهبا في رحلة دولية ولا ترغب في دفع رسوم تجوال البيانات الباهظة، فإن أفضل خيار لديك هو استخدام شريحة البيانات المشتركة المضمنة عبر تطبيق الاتصالات الخاص بمقدم الخدمة في بلدك، ولكن عوضا عن شراء بطاقة بيانات في المطار بعد رحلتك الطويلة، عليك تنزيل تطبيق “أوبجي” وإعداد بطاقة وحدة تعريف مشترك افتراضية.

وعليك التأكد من دورات شحن البطارية، حيث تتمتع بطاريات “الليثوم أيون” بعمر افتراضي محدد، فإذا بدأت ببطارية ممتلئة ثم استنزفتها بالكامل، فهذه دورة واحدة، ويمكنك معرفة عدد الدورات في جهاز آيفون 15 من خلال الذهاب إلى الإعدادات ثم عام والضغط على “حول”.

ولكن للتحقق من دورات البطارية على أجهزة آيباد وأجهزة آيفون الأقدم، فأنت بحاجة إلى تنزيل تطبيق يسمى “كوكونات باتري” لنظام التشغيل ماك، وتوصيل الجهاز الخاص بك وسيعرض عدد دورات بطارية الجهاز، ودرجة حرارة البطارية، وسرعة الشحن والمزيد.

وبعد أن أصبح تطبيق “إيموجي كيتشن” من غوغل متاحا الآن على الويب ومباشرة في بحث غوغل، مما يسمح لك بدمج اثنين من الرموز التعبيرية في رمز واحد يمكنك إرساله إلى الأصدقاء.

وإذا إردت حظر المحتوى الحساس على مواقع التواصل الاجتماعي، نقدم لك طرق للقيام بذلك:

على منصة إكس: قم بفتح إصدار سطح المكتب للموقع وانقر على المزيد ثم الإعدادات والدعم ومن ثم الإعدادات والخصوصية ثم الخصوصية والأمان، واضغط على المحتوى الذي تراه، ثم قم بإلغاء إشارة المربع الذي يقول “عرض الوسائط التي قد تتضمن محتوى حساسا”.

على تيك توك: اضغط على ملف التعريف الخاص بك، ثم اضغط على الخطوط الأفقية في الجزء العلوي الأيمن، ثم اضغط على الإعدادات والخصوصية ثم تفضيلات المحتوى ثم وضع تقييد المحتوى.

على إنستغرام: قم بتمييز علامة تبويب الملف الشخصي، ثم اضغط على الخطوط الأفقية الثلاثة في الجزء العلوي الأيمن، ثم اضغط على الإعدادات والخصوصية، وبعدها تفضيلات المحتوى، واضغط على المحتوى الحساس ثم إشارة أقل.