تطبيقات تكنولوجية بشأن أدوية كبار السن

يمكن أن تكون تكنولوجيا إدارة الدواء بسيطة مثل علبة الدواء المبرمجة بأيام الأسبوع أو تكنولوجيا عالية مثل موزعات الحبوب الآلية التي تنطلق وتفتح لتذكير مقدمي الرعاية وأولئك الذين يعانون من الخرف لأخذ أدويتهم، والبعض الآخر للتذكير بالدواء هي أيضاً بسيطة مثل التنبيه بالاهتزاز على الساعة، فهذه التكنولوجيا تخدم مقدمي الرعاية عن طريق السماح لهم بالثقة في الجهاز لتذكير بموعد الدواء.

من يرغب في الاستزادة ومعرفة تفاصيل التطبيقات فله البحث في احد محركات البحث، وبالتالى فمن بين التطبيقات التكنولوجية والتى بعضها مجانى يتم تحميله من الانترنت الاتى:

اولا: تطبيق عن طريق الهاتف الذكى تم تصميمه لتذكير المريض عن اخذ الدواء في وقت محدد، ويوفر له جرعة مناسبة من الدواء، ويقدم إرشادات صوتية حول الإجراء المتبع، ويستخدم النظام أجهزة استشعار ومشغلات لمراقبة أنشطة المريض والتحكم في وحدات توزيع الدواء بكمية مناسبة من الجرعة، ويكرر التنبيه إذا لم يتم تناول الدواء في وقت معين واستدعاء من له العلاقة إذا مر الوقت، حيث يأخذ التطبيق الوصفة الطبية كإدخال ويذكر المريض أن يأخذ الدواء، ويوفر التوجيهات المتخذة ويحتفظ بسجلات لجميع الأدوية التي يتم تناولها أو التي لم يتم بها العلاج، ثم يعرض التطبيق تتبع النشاط في نظام “اندرويد”، وبه امكانية تذكير للمسنين وامكانية منفصلة لمقدمي الرعاية أو أفراد الأسرة بإخطارهم لتقديم المساعدة في حالة المواقف الحرجة.

ثانيا: موزع الحبوب الرقمي لمدة سبعة أيام، حيث يملأ مقدم الرعاية علبة الدواء التي تدخل إلى الجهاز، ويتم تسجيل الدخول إلى الويب، ويتم القيام ببرمجة الموزع عن بعد ويمكن معرفة ما إذا كان المستخدم قد استعمل الموزع، حيث ﯾوﻣض اﻟﻣوزع ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﻣﯾﻧﮫ، وﯾﻔﺗﺢ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﮐون وﻗت اﻟﺣﺑوب، وﯾﺻدر ﺻﻔﯾرا إذا ﻟم ﯾؤﺧذ اﻟدواء، ويصدر صوتا مسجلا يذكر المسن باخد الدواء، واذا لم يتم اخذ الدواء يتلقى أحد أفراد العائلة رسالة إلكترونية أو رسالة نصية أو مكالمة.

ثالثا: ساعة التحدث التي تنشط الصوت والتي تخبر مستعملها بتناول الدواء في وقت معين، ويمكن استخدامها للتذكير بالمواعيد الأخرى، حيث تعمل عن طريق قيام أحد أفراد العائلة ببرمجها لتحديد مواعيد الدواء.

رابعا: نظام متعدد الأغراض يتتبع النشاط اليومي، بحيث يمتلك مراقبة طبية لكل من الجلوكوز والأكسجين وضغط الدم والوزن، ويمكنه عرض الأنظمة الغذائية والتمارين، وتتيح شاشة اللمس التفاعلية للمسن مشاهدة مقاطع الفيديو وعرض صور العائلة أو مواقع التواصل الاجتماعى والاستماع إلى الموسيقى ولعب الألعاب وقراءة الأخبار ومحادثة الفيديو مع العائلة، ويعمل باستخدام الاتصال بالانترنت ويتصل بأجهزة استشعار لاسلكية التى يتم وضعها في المنزل، ويقوم مقدمو الرعاية بتسجيل الدخول إلى أحد مواقع الويب للاطلاع على نشاط أحبائهم، وكتابة رسائلهم ووضع قواعد لإرسال تنبيه عند اى طارئى او غيره.

خامسا: مدير الدواء الكامل وهو تطبيق يساعد على إدارة الدواء عن طريق إرسال رسائل تذكير يومية عن طريق الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو إشعار اخر حسب تفضيل المستفيد، ويظهر التطبيق ليس فقط الأدوية التي يجب أن تأخذ، ولكن أيضا تتبع الدواء الخاص بالمستقيد، ويحفظ ويحلل سجل الاستخدام الخاص به، وسيقوم التطبيق بإعلامه بإعادة تعبئة الوصفات الطبية الخاصة به، ويمكنه إضافة دائرة رعاية لنفسه أو لأفراد عائلته أو جهة الرعاية ويكون ذلك متزامنا مع فريق العلاج.

سادسا: جهاز العناية لكل اليوم المحمول لإدارة الصحة والتذكير بالدواء، وهو يعد مدير الصحة المتنقلة لكبار السن سواء كان يعيش بمساعدة أو مستقل، ويساعد الجهاز على إدارة ألادوية من خلال تسخير قوة تكنولوجيا الهاتف الذكى، مما يعني التذكير والتتبع والاتصال، فالتطبيق سهل الاستخدام والتنقل، وعلى الشاشة الرئيسية هناك ايقونات تذكير بالدواء مع معلومات عن التوقيت والجرعة وتتبع الالتزام، ويمكن اختيار كل دواء من قاعدة بيانات الأدوية المضمنة في التطبيق، وبالتالى سوف يتلقى تذكير عندما يحتاج إلى أخذ الدواء الخاص به، وكذلك عندما تكون هناك حاجة لإعادة ملء علبة الدواء.

تم تصميم التطبيق لتتبع جدول الأدوية الخاص به ويوفر تقارير عن كل نوع من الأدوية التي يستخدمها، ويمكنه مشاركة هذه السجلات مع طبيبه مباشرة من شاشة جهازه المحمول، ويمكنه أيضا أن يكون متصلا بمقدم الرعاية الصحية الخاص به وأحبائه لدعم بعضهم البعض لتلقي العلاج في الوقت المحدد.

سابعا: جهاز تذكير الدواء وهو تطبيق للمساعدة في اخذ الدواء في الوقت المناسب والسيطرة على العلاج الطبي، ويتيح لمستعمل هذا التطبيق ملء قائمة بأدويته بسهولة وتعيين عدد من رسائل التذكير لكل منها، ويحتوى على مجموعة كبيرة من الأصوات والخيارات لإشعاراته، كتكرار الإشارات بعد وقت معين، والإشارة المستمرة دائما طالما أنه لا يسمع ولا يدخل لتشغيله، فمع هذا التطبيق يمكن جدولة الدواء يوميا أو أسبوعيا أو شهريا وتعيين الحد الأقصى لعدد الجرعات المسموح بها لتجنب تعاطي جرعات زائدة، ويتعقب الجهاز الكميات المتبقية من الأدوية الخاصة بمستعمله، ويرسل تذكير الملء.

ثامنا: جهاز إدارة الأدوية وتعليمات الطبيب ويقدم أسهل طريقة لإنشاء قائمة طبية، بالتقاط صورة زجاجات الحبوب وسيتم استيراد التفاصيل تلقائيا إلى تطبيقه بحيث يتم مشاركتها عن طريق البريد الإلكتروني والطباعة، ويمكن وضع جدول زمني على الثلاجة أو أخذها معه إلى الطبيب، ويتاح له ميزة “دفتر اليومية” لتسجيل الأعراض وتعليمات الطبيب ومشاركة التحديثات بشكل فردي مع أفراد العائلة، ويمكن استخدام التقويم لتتبع المواعيد الطبية ومزامنته مع تقاويم أخرى، كما يمكن إنشاء قوائم مهام لنفسه وتعيين مهمة للآخرين، والتطبيق يحتوي على خيار تذكير الدواء وتتبع الالتزام مع مرور الوقت.