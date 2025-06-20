تطبيق «أدوبي» الجديد.. رفيقك الذكي للإبداع بلا حدود!

دخلت شركة Adobe مرحلة جديدة من ثورة الذكاء الاصطناعي بإطلاق تحديث شامل لتطبيقها Firefly، الذي أصبح الآن متاحًا رسمياً على الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي أندرويد وiOS، مما يفتح آفاقاً جديدة للمبدعين وهواة التصميم على مستوى العالم.

ويأتي هذا التحديث مدعوماً بخوارزميات الذكاء الاصطناعي المتطورة من Adobe، التي تتيح للمستخدمين إنشاء وتعديل الصور والفيديوهات بطريقة سلسة وسريعة، اعتماداً على النصوص والأوصاف الكتابية، ما يجعل عملية الإنتاج الإبداعي أسهل وأسرع من أي وقت مضى.

وأبرز الميزات الجديدة تشمل Firefly Boards، التي تسمح بترجمة الأفكار المكتوبة إلى صور ومقاطع فيديو إبداعية بشكل تلقائي، كما يتضمن التطبيق وظائف متقدمة مثل Generative Fill وGenerative Expand التي كانت متاحة سابقاً فقط في برنامج Photoshop الشهير.

ولأن Adobe تسعى لتوسيع إمكانيات التطبيق، فقد أتاح Firefly التكامل مع نماذج ذكاء اصطناعي متطورة من جهات خارجية، مثل Google Imagen 3 وImagen 4 لإنشاء الصور، بالإضافة إلى Veo 2 وVeo 3 لإنشاء الفيديوهات، فضلاً عن دعم مكون OpenAI لإنشاء الصور، ما يمنح المستخدم تنوعاً واسعاً في أدوات الابتكار.

إلى جانب ذلك، يوفر التطبيق مزامنة تلقائية للمحتوى مع منصة Creative Cloud، ما يسهل نشر الأعمال الإبداعية عبر الإنترنت أو التعامل معها ضمن برامج Adobe الأخرى، مع إمكانية استخدام رصيد Firefly عبر التحديثات الشهرية أو الاشتراك في خطط Creative Cloud المدفوعة، لتمكين المستخدمين من الاستفادة الكاملة من ميزات الذكاء الاصطناعي.

هذا التحديث يجعل Adobe Firefly أداة قوية وجذابة لكل من المصممين المحترفين والهواة، ليختصر الزمن ويضاعف الإبداع، ويثبت مرة أخرى ريادة Adobe في دمج الذكاء الاصطناعي في صناعة التصميم الرقمي.