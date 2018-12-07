تطبيق أمازون كيندل يدعم الآن تحميل الكتب على بطاقة الذاكرة SD

في السياق ولكن من زاوية أخرى بعض الكتب المتوفرة على Kindle-comics صراحةً يمكن أن تشغل المزيد من مساحة التخزين، وإذا كانت السعة التخزينية لجهازك قد امتلئت حقًا، فقد تواجه مشكلة في جمع مكتبتك.
لكن الأخبار الرائعة قادمة، وهي دعم تطبيق أمازون كيندل الآن حفظ الكتب على بطاقة الذاكرة الخارجية SD، حيث أشارت الشركة في صفحة التطبيق على متجر قوقل بلاي “بأنه خلال الأسابيع المقبلة سيمكنك تنزيل الكتب على بطاقة الذاكرة الخارجية لتوفير مساحة التخزين على جهازك”.
والغريب هنا أنها قالت الأسابيع المقبلة والميزة هذه متاحة منذ هذه اللحظة، عمومًا ليست إشكالية لنا لطالما الميزة موجودة، وللاستفادة منها عليك تحميل أحدث إصدار من تطبيق أمازون كيندل من هنا.
حدث مهم جدا : حكمت محكمة أردنية بالسجن (٢٠ عاما ) على اردنية ( عمرها ٢٥ ) و ذلك بسبب جناية القتل القصد بتعذيبها لابنتها التي عمرها ( ٣ سنوات ) حيث قامت بوضع ابنتها تحت مضخة ماء الحمام ( الدوش ) الساخنة دون تبريدها فأصيبت الطفلة ( بحروق أدت لسلخ جلدها و فارقت الحياة ) على اثر ذلك و ( بررت الأم فعلتها بأن الطفلة كانت تزعجها كثيرا و كانت ترفض تناول الطعام و كانت كثيرة الحركة و تسبب لها الازعاج ) و الجدير بالذكر ان الأم كانت معروفة لدى ادارة حماية الاسرة بأفعالها العنيفة تجاه ابنتها فتلك الحادثة… قراءة المزيد ..