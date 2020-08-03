تطبيق تيك توك وفيسبوك.. اتهامات بالسرقة والتشويه، والسبب؟



“نواجه صعوبات معقدة لايمكن تخيلها ” هذا ماقالته شركة بايت دانس الصينية المالكة لتطبيق تيك توك للمقاطع المصورة القصيرة، إنها تواجه صعوبات في العمل من أجل أن تصبح شركة عالمية، واتهمت الشركة في بيان، شبكة فيسبوك بارتكابها سرقات أدبية وحملة تشويه ضدها .

واصدرت الشركة التي مقرها “بكين” هذه التصريحات في بيان نشر على حسابها الرسمي على تطبيق “جينري توتياو” الإخباري، الذي تملكه في ساعة متأخرة من مساء الأحد.

وبحسب مانقلت وكالة ” سبوتنيك ” للأنباء عن ” رويترز” أن شركة فيسبوك لم ترد بعد على طلب للتعليق، ولم يذكر البيان الضغوط التي تواجهها “بايت دانس” في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا لبيع تطبيق تيك توك.

وذكرت رويترز، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح شركة بايت دانس الصينية 45 يوما للتفاوض على بيع تطبيق تيك توك لشركة مايكروسوفت.

كان مسؤولون أمريكيون قالوا، “إن تطبيق تيك توك تحت إدارة الشركة الصينية يمثل خطرا قوميا بسبب البيانات الشخصية التي يتعامل معها”.

وفي ذات الصدد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة إنه “يعتزم حظر تيك توك في الولايات المتحدة بعد رفض فكرة البيع لمايكروسوفت”.

ولكن عقب مباحثات بين ترامب و”ساتيا نادالا ” الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت قالت الشركة التي مقرها واشنطن في بيان، إنها ستواصل المفاوضات للاستحواذ على تيك توك من بايت دانس وإنها تهدف إلى التوصل لاتفاق بحلول 15 سبتمبر.