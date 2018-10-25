تطبيق جديد يُتيح لك الحفاظ على البيئة بسهولة

كشف رجل الأعمال الأمريكي، صاموئيل روزن الستار عن تطبيق “Tap” الجديد الذي سيساعد على تقليل شراء الناس للماء في العبوات البلاستيكية.

حيث يمكن تحميل هذا التطبيق في الهواتف والأجهزة الذكية العاملة بنظامي أندرويد وiOS، وتتلخص فكرته الأساسية في مساعدة المستخدم على إيجاد مصادر قريبة للمياه العذبة، كي لا يضطر لشراء المياه المعبئة بالقناني البلاستيكية، الأمر الذي سيقلل من استهلاك البلاستيك وتلوث البيئة، ويحمي الناس من أخطار هذه المواد الخطرة على الصحة.

كما يحوي هذا التطبيق حاليا على خرائط تظهر أماكن تواجد المياه العذبة في 7100 مدينة تتوزع في 30 بلدا حول العالم، ويعمل مطوروه على تحسينه ليشمل معظم البلدان والمناطق على الأرض

في سياق متصل قال مؤسس التطبيق صاموئيل روزن: