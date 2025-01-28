تطبيق صيني يهزّ عرش «تشات جي بي تي» في أمريكا و«ترامب» يعلّق!

في سياق الحرب التكنولوجية المستمرة بين أمريكا والصين، وبعد قضية “تيك توك”، تفوق تطبيق “إيه آي أسيستنت” AI Assistant من شركة “ديب سيك” الصينية، على منافسه “تشات جي بي تي” ليصبح التطبيق المجاني الأعلى تصنيفا على متجر تطبيقات “آبل” بالولايات المتحدة”.

وذكرت وكالة “رويترز”، نقلا عن شركة أبحاث بيانات التطبيقات Sensor Tower، أن “تطبيق الذكاء الاصطناعي الذي يعمل بنموذج “ديب سيك في 3″ قد اكتسب شعبية كبيرة بين المستخدمين في الولايات المتحدة منذ إصداره في العاشر من يناير الجاري”.

ووفق الوكالة، “طرحت الشركة الصينية النموذج بشكل مجاني لكافة المستخدمين، وقالت إنه يعتمد على رقائق منخفضة التكلفة ويستهلك قدرا أقل من البيانات”.

وبحسب الوكالة، “تربّع “ديبسيك” DeepSeek، وهو تطبيق دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي تطوره شركة صينية ناشئة، على قمة قوائم التنزيلات على متجر التطبيقات “آب ستور”، حيث أحدث “روبوت الدردشة” ضجة كبيرة في قطاع التكنولوجيا الفائقة، خصوصا لدى الشركات الأميركية العملاقة مثل “إنفيديا” و”ميتا”، والتي أنفقت مبالغ ضخمة للهيمنة على قطاع الذكاء الاصطناعي المزدهر”.

هذا “وصُمّم برنامج DeepSeek “ديبسيك” بواسطة شركة ناشئة مقرها في هانغتشو (شرق الصين)، وهي مدينة معروفة بأنها تضم عددا كبيرا من شركات التكنولوجيا، وهو متاح للاستخدام كتطبيق هاتفي أو على أجهزة الكمبيوتر، ويوفر الكثير من الميزات المشابهة لتلك التي تقدمها تطبيقات المنافسين الغربيين: ككتابة كلمات الأغاني، والمساعدة في التعامل مع المواقف اليومية أو حتى اقتراح وصفة طعام تتناسب مع محتويات الثلاجة، ويمكن لروبوت الدردشة “ديبسيك” التواصل بلغات عدة، لكنه أوضح لوكالة فرانس برس أنه أكثر كفاءة في اللغتين الإنكليزية والصينية”.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “سكيل إيه آي” الأميركية ألكسندر وانغ لشبكة “سي إن بي سي” التلفزيونية: “ما لاحظناه هو أن “ديبسيك” كان أفضل أو قدّم أداء متساويا مع أفضل النماذج الأميركية”، وقالت شركة “ديبسيك” إنها أنفقت 5.6 ملايين دولار فقط لتطوير نموذجها”.

يذكر أنه “وبحسب وكالة “بلومبورغ”، تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية خلال تعاملات ما قبل افتتاح اليوم الاثنين، مع تصاعد شعبية نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني “ديب سيك في 3″، وتراجع سهم “إنفيديا”، في التعاملات الصباحية في بورصة فرانكفورت، بنسبة 6.42% إلى 20.40 يورو، وكان سهم “إنفيديا” قد أغلق تعاملات الأسبوع الماضي على انخفاض بنسبة 3.12% عند 142.62 دولار”.

ترامب: إطلاق «الذكاء الاصطناعي الصيني» إنذار لصناعة التكنولوجيا الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “أن إطلاق الصين للذكاء الاصطناعي “ديب سيك”، يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار لصناعة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة”.

وقال ترامب: “إطلاق شركة صينية للذكاء الاصطناعي DeepSeek يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار لصناعتنا، حتى نركز على المنافسة من أجل الفوز”.

وأعرب ترامب عن “اعتقاده بأن انخفاض تكلفة الذكاء الاصطناعي وتسريع تطوره أمر إيجابي، قائلا: “أعتقد أنه إذا كان هذا صحيحا، فهو إيجابي”.