تطبيق «واتساب».. يحصل على تحديث الحذف من هواتف الآخرين

تقارير إخبارية عالمية كشفت أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم “واتسآب” حصل على تحديث تم وصفه بأنه “ثوري غير مسبوق”.

وأشار التقرير المنشور عبر موقع “تايمز نيوز ناو” إلى أن تحديث “واتسآب” الجديد سيسمح لأول مرة للمستخدمين بإمكانية حذف الوسائط من مرفقات وصور ومقاطع فيديو من هواتف الآخرين.

وسيمكن لأول مرة لأي مستخدم واتسآب إمكانية حذف أي صورة أو مقطع فيديو أو صورة متحركة من على هاتف شخص آخر، بعد إرسالها إليهم.

وأطلق “واتسآب” على تلك الميزة اسم “الميديا منتهية الصلاحية”، والتي تسمح بأن تختفي الوسائط بعد عرضها على الدردشة، وهي ميزة تشبه إرسال الصور في إنستغرام.

ولتفعيل تلك الميزة، سيتعين على المرسل، تحديد زر “العرض لمرة واحدة” أثناء إرساله الصورة أو الفيديو أو الملف أو الصورة المتحركة.

وعندما يظهر الملف في هاتف المستلم، ويشاهده المستخدم وتظهر العلامتين الزرقاويتين على الوسائط، ستختفي بمجرد مغادرته الدردشة.

وعندما يعود المستخدم إلى دردشة واتسآب، ستظهر له فقاعة، تقول له: “العرض انتهى لانتهاء صلاحية الوسائط”.

لا تزال تلك الميزة قيد التطوير، عبر إصدار “واتسآب بيتا” عبر نظام تشغيل “أندرويد”.

ومن المتوقع أن يتم إرفاقها لإصدار واتسآب الدائم لكل المستخدمين في وقت قريب حسب مانقلت شبكة “سكاي نيوز”.