تطعيم ربع سكان الاتحاد الأوروبي بالجرعة الأولى من لقاحات كورونا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، أن ربع سكان الاتحاد الأوروبي تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المسبب لـ”كوفيد-19″.

وقالت فون دير لاين في رسالة نشرتها عبر تويتر: “التطعيم يكتسب سرعة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.. لقد تجاوزنا للتو مستوى إعطاء 150 مليون جرعة لقاح. ربع الأوروبيين تناولوا جرعتهم الأولى”.

وأضافت فون دير لاين: “ستكون لدينا جرعات كافية لتطعيم 70% من البالغين في الاتحاد الأوروبي في يوليو”.

