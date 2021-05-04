تطعيم ربع سكان الاتحاد الأوروبي بالجرعة الأولى من لقاحات كورونا

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 4 مايو 2021 - 22:11 نُشر: الثلاثاء، 4 مايو 2021 - 22:11
دولي
رويترز
التطعيم يكتسب سرعة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، أن ربع سكان الاتحاد الأوروبي تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المسبب لـ”كوفيد-19″.

وقالت فون دير لاين في رسالة نشرتها عبر تويتر: “التطعيم يكتسب سرعة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.. لقد تجاوزنا للتو مستوى إعطاء 150 مليون جرعة لقاح. ربع الأوروبيين تناولوا جرعتهم الأولى”.

وأضافت فون دير لاين: “ستكون لدينا جرعات كافية لتطعيم 70% من البالغين في الاتحاد الأوروبي في يوليو”.

يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قام بتسريع وتيرة التلقيح مع زيادة إمدادات اللقاح في المنطقة التي تضم 27 دولة، في الأسابيع الأخيرة، وذلك بعد بداية بطيئة لحملة التطعيم، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.

وحاليا تعتمد دول الاتحاد الأوروبي 4 لقاحات ضد فيروس كورونا، وهي اللقاح الذي طورته شركتا “فايزر” الأمريكية و”بيونتيك” الألمانية، ولقاح شركة “أسترازينيكا” البريطانية السويدية، ولقاحا شركة “موديرنا” و”جونسون أند جونسون” الأمريكيتين.

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