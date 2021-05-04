تطعيم ربع سكان الاتحاد الأوروبي بالجرعة الأولى من لقاحات كورونا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، أن ربع سكان الاتحاد الأوروبي تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المسبب لـ”كوفيد-19″.

وقالت فون دير لاين في رسالة نشرتها عبر تويتر: “التطعيم يكتسب سرعة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.. لقد تجاوزنا للتو مستوى إعطاء 150 مليون جرعة لقاح. ربع الأوروبيين تناولوا جرعتهم الأولى”.

وأضافت فون دير لاين: “ستكون لدينا جرعات كافية لتطعيم 70% من البالغين في الاتحاد الأوروبي في يوليو”.

Vaccination is gaining speed across the EU: we have just passed 150 million vaccinations. A quarter of all Europeans have had their first dose. We'll have enough doses for vaccinating 70% of EU adults in July. pic.twitter.com/j5ZdOukSrg — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 4, 2021

يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قام بتسريع وتيرة التلقيح مع زيادة إمدادات اللقاح في المنطقة التي تضم 27 دولة، في الأسابيع الأخيرة، وذلك بعد بداية بطيئة لحملة التطعيم، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.

وحاليا تعتمد دول الاتحاد الأوروبي 4 لقاحات ضد فيروس كورونا، وهي اللقاح الذي طورته شركتا “فايزر” الأمريكية و”بيونتيك” الألمانية، ولقاح شركة “أسترازينيكا” البريطانية السويدية، ولقاحا شركة “موديرنا” و”جونسون أند جونسون” الأمريكيتين.