انطلاق مناورات «النجم الساطع».. مصر تكشف عن راجمة صواريخ «رعد 200»

أعلنت مصر عن تطوير سلاح صاروخي متقدم، قادر على إطلاق 30 صاروخًا خلال 15 ثانية فقط، ما يعكس قدرة الإنتاج الحربي المصري على مواكبة أحدث التقنيات العسكرية العالمية.

وقال مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس وليد رسمي، خلال لقاء مع برنامج “ستوديو إكسترا” على قناة “إكسترا نيوز”، إن راجمة الصواريخ الجديدة باسم “رعد 200” صممت للعمل على كل أنواع الأرضيات، سواء الممهدة أو الوعرة، وتعد من أبرز الابتكارات التي عرضتها مصر في معرض “إيديكس 2023”.

وأوضح رسمي أن الرائعة الجديدة رعد 200 يمكنها حمل 30 صاروخًا مختلفًا وإطلاقها كلها في آن واحد خلال 15 ثانية، ما يمنح الجيش المصري قدرة عالية على ردع أي تهديد محتمل وتعزيز الأمن القومي.

إلى جانب ذلك، كشف المسؤول عن المركبة المدرعة “سينا 200″، وهي مركبة متعددة المهام صممت لنقل الجنود مع توفير الحماية اللازمة عبر قاذفة قنابل أو رشاش مدمج، مؤكّدًا أن النسخة الأولى ظهرت في معرض إيديكس 2021، بينما النسخة المطوّرة تم عرضها في إيديكس 2023.

ولفت رسمي إلى أن الصلب المدرع المستخدم في إنتاج رعد 200 وسينا 200 يتم تصنيعه محليًا بالتعاون مع كبرى شركات الصلب المصرية في القطاع الخاص، مؤكدًا أن الإنتاج الحربي المصري لم يعد مقتصرًا على شركات الوزارة، بل أصبح نموذجًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز قدرات الصناعة الدفاعية الوطنية.

ويأتي هذا الإعلان في إطار سعي مصر لتعزيز قدراتها العسكرية الذاتية، وتطوير أسلحة محلية الصنع تحقق توازنًا استراتيجيًا وتدعم قوة الردع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

انطلاق التدريب المصري الأميركي المشترك “النجم الساطع 2025” في قاعدة محمد نجيب

بدأت مصر اليوم تنفيذ فعاليات التدريب العسكري المشترك “النجم الساطع 2025” الذي تحتضنه قاعدة محمد نجيب العسكرية، ويُعد من أكبر التدريبات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.

ويشارك في هذه المناورات 43 دولة، منها 13 دولة بصفة مشارك بأكثر من 7900 مقاتل، بالإضافة إلى 30 دولة بصفة مراقب، وتمتد فعاليات التدريب من 28 أغسطس وحتى 10 سبتمبر المقبل.

وتفقد الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الاستعدادات النهائية لاستضافة الفعالية، حيث استمع إلى شرح مفصل لكافة الإجراءات التي عكست التخطيط المتقن والاستعداد الراقي لهذا التدريب الضخم، الذي يعد من بين الأكبر على مستوى العالم.

وشدد رئيس الأركان على ضرورة مضاعفة الجهود وتعظيم الاستفادة من القدرات والإمكانيات المتاحة لتحقيق الأهداف المنشودة، بما يليق بمكانة القوات المسلحة المصرية التي تحظى بثقة واحترام على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفق بيان المتحدث العسكري.

من جانبها، اعتبرت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن مناورات “النجم الساطع” تمثل امتداداً للعلاقة الأمنية الاستراتيجية التاريخية بين مصر والولايات المتحدة، وتلعب دوراً محورياً في مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن الإقليمي، ومواجهة التطرف العنيف.

وأكد خبراء ومحللون عسكريون لـ”سكاي نيوز عربية” أن هذه المناورات تتيح للقوات المسلحة المصرية اكتساب خبرات قتالية متطورة عبر الاطلاع على أحدث منظومات التسليح والتكتيكات الغربية، كما تعزز التعاون الاستراتيجي بين البلدين وتؤكد مكانة مصر كشريك استراتيجي موثوق وقوة إقليمية محورية.

مصر تصنع السلاح والذخيرة محلياً وتضع دولاً أوروبية على قائمة انتظار

كشف مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري وليد رسمي أن مصر وضعت دولاً أوروبية على قائمة انتظار للحصول على أسلحة وذخيرة مصنوعة محلياً.

وأضاف رسمي في مقابلة مع برنامج “ستوديو إكسترا” عبر قناة “إكسترا نيوز” أن الوزارة تنتج الأسلحة والذخيرة منذ عام 1954 للقوات المسلحة، إلا أن التطورات الحديثة سمحت بتوطين التكنولوجيا العسكرية وإنتاج أسلحة وذخيرة بجودة عالية تضاهي المعايير العالمية، ما جعل بعض الدول الأوروبية تلجأ إلى مصر للحصول على منتجاتها العسكرية.

وأشار رسمي إلى أن هذا التوجه ساهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة الإنتاج العسكري العالمي، كما أتاح للبلاد الحصول على عملة صعبة ودعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن مصر بدأت بإنتاج أسلحة كانت تستوردها سابقاً، مؤكداً أن التطوير المحلي يتم مع الحفاظ على خيار الاستيراد عند الحاجة.