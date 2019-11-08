تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية.. محاور لقاء «المشري» بعدد من السفراء المُعتمدين لدى ليبيا

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بالعاصمة التونسية، كلا من السفير الأمريكي لدى ليبيا، والقائمة بأعمال المملكة المتحدة، والسفير الصيني، والسفير الألماني.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاءات ارتكزت على تباحث الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا في ظل العدوان على العاصمة طرابلس، وتدخل الأطراف الأجنبية سلباً في الصراع الدائر.

وبحث رئيس المجلس، مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ونائبه، سُبل وقف التدخلات الأجنبية السلبية التي تأجج الصراع بين الأطراف الليبية، وأهمية مشاركة جميع الأطراف في الجهود المبذولة للعودة إلى العملية السياسية.