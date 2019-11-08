تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية.. محاور لقاء «المشري» بعدد من السفراء المُعتمدين لدى ليبيا

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بالعاصمة التونسية، كلا من السفير الأمريكي لدى ليبيا، والقائمة بأعمال المملكة المتحدة، والسفير الصيني، والسفير الألماني.
وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاءات ارتكزت على تباحث الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا في ظل العدوان على العاصمة طرابلس، وتدخل الأطراف الأجنبية سلباً في الصراع الدائر.
وبحث رئيس المجلس، مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ونائبه، سُبل وقف التدخلات الأجنبية السلبية التي تأجج الصراع بين الأطراف الليبية، وأهمية مشاركة جميع الأطراف في الجهود المبذولة للعودة إلى العملية السياسية.
وخلال لقاءه سفير جمهورية الصين الشعبية، وانغ تشيمين، أبدى المشري، استيائه بسبب استخدام طائرات مُسيّرة صينية الصنع في العدوان على طرابلس.
بدوره أكد السفير الصيني تتبع بلاده لهذه الطائرات وعملها على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة الشركات المسؤولة عن وصول الطائرات ومشاركتها في الصراع الدائر في ليبيا، مبدئاً تعاون الصين في هذا الصدد مع لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي.
من جهتها، عبرت القائمة بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا، خلال لقائها رئيس المجلس الأعلى للدولة، عن تفاؤلها بمؤتمر برلين، مؤكدة على ضرورة العودة إلى المسار السياسي وإنهاء الأعمال العدائية على العاصمة طرابلس.
أما السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتش، فأوضح خلال لقاءه المشري، تواصل الاستعدادات لعقد مؤتمر برلين المرتقب، وأهمية وضع خطوط حمراء يحظر تجاوزها من أي من الأطراف.
كما شدد السفير الألماني على ضرورة وقف التدخلات الأجنبية السلبية تمهيداً لوقف الأعمال القتالية بين الأطراف الليبية.
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