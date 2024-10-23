تطورات الحرب في لبنان.. اسرائيل تواصل قتل القادة والمدنيين

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، سلسلة غارات استهدفت عددا من المناطق في جنوب لبنان وشرقه.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات “استهدفت بلدات عرب صاليم وقانا وصريفا والطيبة وأطراف بلدة البرغلية وفرون وسلعا وبافليه والخيام وسهل الميدنة عند أطراف بلدة كفررمان الشرقية في جنوب لبنان، واستهدفت الغارات خراج بلدة السريرة في منطقة جزين جنوبي لبنان”.

وأغار الطيران الإسرائيلي على بلدة لبايا في البقاع الغربي شرقي لبنان، كما أغار على جبل أبو راشد بين البقاع الغربي ومنطقة جزين جنوبي لبنان، وتعرضت محلة الفيضة في بلدة يونين في البقاع شرق لبنان لغارة إسرائيلية استهدفت “هنغارا”.

وبحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، “سجلت حركة نزوح في مدينة صور في جنوب لبنان بعد تهديدات إسرائيلية باستهداف عدد من المنازل”.

يذكر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية بدأت منذ 23 سبتمبر الماضي بشنّ غارات عنيفة على العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وطالت الغارات العاصمة بيروت وجبل لبنان وشماله، وبدأ الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الحالي عملية برية مركزة في جنوب لبنان.

وأمس، قتل 12 شخصاً على الأقل وأصيب 35 آخرون بجروح جراء أربع غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه، ليرتفع عدد الضحايا إلى 2546 قتيلا، و11862 جريحاً.

إسرائيل تعلن مقتل هاشم صفي الدين

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، “مقتل هاشم صفي الدين، الذي كان المرشح الأول لخلافة الأمين العام السابق للحزب، حسن نصر الله الذي قتلته إسرائيل في قصف جوي على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم 27 سبتمبر الماضي”.

وقال أدرعي: “صفي الدين” هو عضو مجلس الشورى والمنتدى العسكري– السياسي الأعلى “لحزب الله”، كما أنه ابن عم “حسن نصر الله”، مشيرا إلى أنه “قاد العديد من العمليات العسكرية ضد إسرائيل”.

#عاجل القضاء على المدعو هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله الارهابي pic.twitter.com/OCuxBicDJh — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 22, 2024

‏الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 70 عنصرا من “حزب الله”

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل مقتل ثلاثة من قادة “حزب الله” ونحو 70 آخرين، خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن “طائرات مقاتلة من سلاح الجو هاجمت في الأيام الأخيرة وقضت على قادة قطاعات تابعة لمنظمة حزب الله”.

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل “خبير مركزي” بوحدة المسيرات لدى “حزب الله“

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أنه “قضى على خليل محمد أمهز وهو خبير مركزي بوحدة المسيرات لدى “حزب الله”، في غارة جوية نفذها أمس على الهرمل شرق لبنان”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن “طائرات سلاح الجو أغارت بتوجيه استخباري في منطقة الهرمل في عمق لبنان وقتلت على المدعو خليل محمد أمهز، في الوحدة الجوية لحزب الله (127) وخبيرا مركزيا داخل الوحدة”.

وأضاف أدرعي أن “الوحدة الجوية “لحزب الله” تعمل بتطوير وإطلاق مسيرات انقضاضية وأخرى لجمع المعلومات نحو الأراضي الإسرائيلية حيث هاجم سلاح الجو عشرات الأهداف الارهابية لهذه الوحدة على مدار الشهر الأخير”.

الجيش الإسرائيلي يطلب إخلاء منطقة في صور

طلب الجيش الإسرائيلي، “من سكان في منطقة في صور في جنوب لبنان إخلاء مساكنهم قبل “عمل عسكري” ينوي القيام به”.

ودعا الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي، مرفقا رسالته بخريطة للمنطقة التي ينبغي الابتعاد عنها السكان: “إلى إخلاء منازلكم فورا”.

وذكر أدرعي: “كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر”.

“حزب الله” يعلن قصف قاعدة عسكرية إسرائيلية قرب تل أبيب

أعلن “حزب الله”، اليوم الأربعاء، أنه أطلق رشقة صاروخية باتجاه قاعدة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قرب تل أبيب.

وقال بيان صادر عن الحزب: “قصفت المقاومة عند الساعة 08:00 من صباح يوم الأربعاء 23-10-2024، قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية”.