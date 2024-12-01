تطورات الضفة وغزة.. قتلى غارات إسرائيلية على رفح وجنين

قتل عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وفق ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وأفادت وكالة “شهاب” بمقتل وإصابة 4 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وأطلقت آليات الجيش الإسرائيلي النار باتجاه مناطق شرق حي العمور ببلدة الفخاري في خان يونس.

وفي مدينة غزة، قصفت طائرات إسرائيلية منزلا في حي النصر غربي المدينة. وفي وسط القطاع، تواصل الآليات الإسرائيلية إطلاق النار صوب منازل المواطنين شرقي المغازي. وفي شمال القطاع، نفذ الطيران الإسرائيلي غارات جوية عنيفة تزامنا مع قصف مدفعي على مخيم جباليا.

وأشارت مصادر صحفية إلى إقدام إسرائيل على إحراق عدة منازل في تل الزعتر بمخيم جباليا.

وفي سياق متصل، كشف برنامج الأغذية العالمي أن أسعار المواد الغذائية الأساسية في قطاع غزة ارتفعت بنسبة تزيد عن 1000 بالمئة مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.

وجاء ذلك في بيان يسلط الضوء على أزمة الجوع وخطر استمرار الأعمال العدائية والحصار الإسرائيلي على الفلسطينيين في أنحاء غزة وخاصة شمالها، نشرته الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني.

وأكد الأغذية العالمي أن “أزمة الجوع تتفاقم في أنحاء قطاع غزة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية”.

كما قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني “إن العملية العسكرية الجارية في شمال قطاع غزة أدت إلى نزوح 130 ألف شخص على مدى الأسابيع السبعة الماضية”.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” من أن الأعمال العدائية المستمرة في أنحاء القطاع، لا تزال تعرض الفلسطينيين لخطر جسيم، وخاصة المدنيين الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة في ظل الحصار الإسرائيلي في محافظة شمال غزة، وفق البيان نفسه.

وفي وقت سابق، قال مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، أجيث سونغاي، إن الحصول على الضروريات الأساسية في غزة أصبح صراعا يوميا مروعا من أجل البقاء، محذرا من أنه بعد 13 شهرا من العنف المتواصل، صار التهديد بالموت جوعا أو مرضا أو قصفا أمرا حقيقيا.

ووصل أمس السبت، عدد القتلى إلى 44,382 والمصابين إلى 105,142 منذ 7 أكتوبر، قال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة إن “شعبنا وصل إلى مرحلة كارثية من الجوع والمعاناة ونطالب بتدخل برنامج الأغذية العالمي”.

وفي الضفة الغربية، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، أن طائرة إسرائيلية شنت غارة جوية على منطقة جنين شمال الضفة الغربية.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، إن “طائرة تابعة لسلاح الجو استهدفت عناصر إرهابية في منطقة جنين”.

بدورها، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن الغارة نفذتها مسيرة واستهدفت سيارة قرب قرية صير قضاء مدينة جنين شمال الضفة.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش استهدف 4 “فلسطينيين مطلوبين”، عبر هجوم جوي نفذه على بلدة صير جنوب جنين بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن الجيش الإسرائيلي منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى موقع القصف بقرية صير، فيما اقتحمت القوات الإسرائيلية القرية.

واندلعت اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في محيط جبل صير في جنين.



