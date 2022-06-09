تطورات العملية الانتخابية.. محور لقاء «السائح» و «وليامز»

بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح مع المستشارة الأممية ستيفاني وليامز تطورات الوضع في ليبيا.«

وناقش الجانبان آخر تطورات العملية الانتخابية المقررة في ضوء المستجدات المحلية والدولية، كما استعرض اللقاء سبل تدعيم المقترحات والمساعي الوطنية الساعية لتحقيق توافق الأطراف السياسية وإنجاز الاستحقاقات المرتقبة.

من جانبها، أكّدت وليامز على تجديد دعم المجتمع الدولي لهذه المساعي، مثمنه في ذات الوقت جهود المفوضية المبذولة في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات.