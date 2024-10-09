تطورات جبهة لبنان.. إصابة مستشار سموتريتش وتسلل وقصف متبادل



أصيب مستشار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خلال مواجهة في جنوب لبنان، فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية على عدة قرى جنوب لبنان، ما أدى لارتفاع حصيلة القتلى والجرحى وفق آخر تحديث أعلنته الصحة اللبنانية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مستشار سموتريتش، شموئيل بوخريس، الذي يشغل منصب قائد سرية في لواء الكسندروني الاحتياطي، أصيب خلال مواجهة في جنوب لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم الأربعاء، إصابة 3 جنود في صفوفه بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان.

كما اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل 9 جنود وضباط في معارك جنوب لبنان.

بدوره، أكد “حزب الله” اللبناني أن الجيش الإسرائيلي تكبد خسائر فادحة فاقت 35 قتيلا و200 جريح من نخبة ضباطه خلال المعارك في جنوب لبنان، مشددا على أنه “لم يفلح حتى الساعة بالدخول إلى قرانا الصامدة”.

كما أعلن “حزب الله”، الأربعاء، تصديه لمحاولتي تسلل لقوات إسرائيلية في جنوب لبنان. وقال في بيان: “إن مقاتليه استهدفوا جنودا إسرائيليين قرب قرية اللبونة الحدودية اللبنانية بقذائف المدفعية والصواريخ.

الصحة اللبنانية تصدر تحديثا جديدا بعدد ضحايا الغارات الإسرائيلية

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، مقتل 2119 لبنانيا وإصابة 10.019 شخصا منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على لبنان.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان، إن “غارات العدو الإسرائيلي على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان أدت إلى سقوط 2119 شهيدا و10019 جريحا منذ بدء العدوان”.

ولفتت وزارة الصحة إلى “حصيلة ضحايا يوم أمس الثلاثاء بلغت 36 شهيدا و150 جريحا”.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ نهاية سبتمبر الماضي غارات جوية مستهدفا مجمل قرى جنوب وشرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وهي مناطق تعد معاقل حزب الله.