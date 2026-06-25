تطورات جديدة بشأن «المرتبات» وآلية وصولها إلى الحسابات

أوضح الخبير الاقتصادي ناظم الطياري، تفاصيل آلية تحويل مرتبات شهر يوليو إلى حسابات الموظفين بالمصارف التجارية، مؤكداً أن إجراءات الصرف بدأت فعلياً من خلال القنوات المعتمدة لدى مصرف ليبيا المركزي.

وبيّن الطياري أن المرتبات تُحتسب وتُحال أولاً من إدارة الميزانية إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، قبل أن تُراجع وتُطابق عبر منظومة “لحظي”، ومن ثم تُحوّل مباشرة إلى حسابات المستفيدين في المصارف.

وأكد أن تنفيذ عمليات التحويل إلى حسابات المواطنين بدأ اعتباراً من اليوم، مشيراً إلى أن رسائل إشعار إيداع المرتبات ستصل تباعاً وبشكل تدريجي بحسب إجراءات التحويل بين المصارف.

وأضاف أن جميع المرتبات من المتوقع أن تُستكمل في مختلف المصارف والحسابات بحد أقصى يوم الأحد المقبل، ما لم تطرأ ظروف أو تأخيرات غير متوقعة.

وفي توضيح آخر، أشار الطياري إلى أن عدداً من الجهات والقطاعات لا تتقاضى مرتباتها عبر منظومة “مرتبك لحظي”، وإنما من خلال نظام الحوافظ المالية، موضحاً أن هذه الجهات ستبدأ خلال الأسبوع المقبل في تحويل المرتبات إلى حسابات موظفيها.

وشملت الجهات التي تعتمد نظام الحوافظ الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، والشركة العامة للكهرباء، وصندوق التضامن الاجتماعي للمعاشات الأساسية، وشركة الخدمات العامة، إضافة إلى وزارتي الداخلية والدفاع وعدد من الجهات الأخرى.

وأوضح أن موعد وصول المرتبات لموظفي هذه القطاعات يرتبط بسرعة الإدارات المالية التابعة لها في استكمال إجراءات إعداد الحوافظ المالية وإحالتها إلى المصارف لاستكمال عمليات الصرف.

هذا وتعتمد ليبيا خلال السنوات الأخيرة على منظومة “مرتبك لحظي” في صرف جزء كبير من مرتبات القطاع العام، بهدف تسريع إجراءات التحويل المباشر إلى الحسابات المصرفية، بينما تستمر بعض الجهات والمؤسسات في استخدام نظام الحوافظ المالية وفق آلياتها الإدارية والمالية الخاصة.