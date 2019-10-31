عون يُطالب الحريري بتصريف أعمال الحكومة ووزير التعليم يتراجع عن قرار استئناف الدراسة

أكد وزير التربية والتعليم اللبناني أكرم شهيب أنه ترك قرار استئناف الدراسة لمدراء المدارس حسب الأوضاع المحيطة في كل منطقة.

حيث جاء ذلك وفق بيان صدر أمس الأربعاء، عن المكتب الإعلامي للوزير، وقال البيان:

“بعد الذي حدث مساء اليوم من إعادة إقفال بعض الطرق، وحفاظاً على سلامة المعلمين والطلاب، يترك الوزير لمدير المدرسة دراسة الأوضاع المحيطة واتخاذ قرار على مسؤوليته بفتح المدرسة ومباشرة التدريس أو تمديد الإقفال حيث تدعو الحاجة”.

هذا يأتي ذلك عقب ساعات من إعلان شهيب، استئناف العملية التعليمية في جميع المدارس والجامعات بعد قرار الجيش إعادة فتح الطرق بمختلف المناطق.

كما طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من رئيس الحكومة الذي قدم استقالته سعد الحريري الاستمرار في تسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

وتقدم الحريري باستقالة الحكومة الائتلافية التي يرأسها، بعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد والمطالبة بحكومة فاعلة تعالج الأزمة الاقتصادية، مما أصاب البلاد بالشلل التام.

وكانت قد اشتدت المواجهات بين متظاهرين وقوات من الجيش اللبناني امس الأربعاء في عدد من المناطق أسفر بعضها عن إغلاق طرق ومحاولات من الجيش لفتحها.

كما تطور الوضع في ساحة العبدة، إثر خلاف نشأ بين المعتصمين والجيش على طريقة فتح الطريق عند ساحة الاعتصام، حيث أُلقيت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المعتصمين.

يُذكر أن لبنان يشهد منذ 17 أكتوبر الجاري، احتجاجات طالبت برحيل الحكومة، وتشكيل حكومة كفاءات، وإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومكافحة الفساد المستشري ومحاسبة المفسدين.