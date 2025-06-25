تطورات جديدة في الملف النووي الإيراني… وروسيا تراقب بقلق!

عبّرت روسيا، اليوم الأربعاء، عن قلقها إزاء إعلان طهران نيتها تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في خطوة اعتبرتها موسكو “مقلقة”، في وقتٍ كشفت فيه الخارجية الروسية عن مبادرة شاملة لحل الأزمة تم تسليمها إلى كل من إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن “عزم إيران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية أمر مثير للقلق”، مضيفًا أن موسكو تتابع التطورات عن كثب، في ظل ما وصفه بوجود “اتصالات بين الأمريكيين والإيرانيين عبر قنوات متعددة”.

وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أعلن أن بلاده تدرس خطة لوقف التعاون مع الوكالة الأممية، حتى تحصل على “ضمانات موضوعية تكفل حيادية المنظمة وسلامة عملها”، وفق تعبيره.

في السياق ذاته، كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو قدمت مقترحات مفصّلة لحل الأزمة المتعلقة بإيران، مؤكدًا أن هذه المقترحات أُرسلت إلى العواصم الثلاث المعنية، وتشمل آليات لخفض التصعيد والتوصل إلى تسوية موثوقة وطويلة الأمد.

وقال لافروف خلال زيارته إلى تركمانستان: “نحن مستعدون لمناقشة مقترحاتنا مع كافة الأطراف والانخراط في حوار بنّاء حول جميع القضايا ذات الصلة”، واصفًا التصريحات الأخيرة الصادرة عن واشنطن وطهران وتل أبيب بشأن تهدئة التوتر بأنها “مشجعة”، رغم ظهور “تعليقات متناقضة” لاحقًا.

على صعيد متصل، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مباحثات مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، استعرض خلالها الجهود المصرية المكثفة لاحتواء التصعيد بين إيران وإسرائيل، مؤكدًا إدانة القاهرة للهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قطر، وتشديده على “رفض أي اعتداء يمس سيادة الدول العربية والإسلامية”.

ورحّب السيسي بالإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، داعيًا إلى تثبيت هذا الاتفاق لتفادي انزلاق المنطقة نحو “فوضى وعنف شامل”. كما شدد الجانبان على ضرورة استئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، والدفع نحو إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

من جهته، ثمّن الرئيس الإيراني ما وصفه بـ”المواقف المصرية الرشيدة”، مشيدًا بدور القاهرة في دعم الاستقرار الإقليمي و”حقن دماء جميع الأطراف”.