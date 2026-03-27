تطورات جديدة في قضية مادورو.. ماذا تخفي محاكمة الرئيس؟

أفادت مصادر لوكالة سبوتنيك من قاعة المحكمة الفيدرالية في مدينة نيويورك أن القاضي ألفين هيلرستين رفض طلب دفاع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس بإسقاط الدعوى الجنائية المرفوعة ضدهما في الولايات المتحدة، مستنداً إلى اعتراضهما على عدم القدرة على دفع أتعاب محاميهما بسبب القيود الأمريكية على الأموال الفنزويلية.

وقال القاضي هيلرستين خلال جلسة الاستماع: “لن أسقط هذه القضية على هذا الأساس”، مؤكداً أن التهم الموجهة إلى مادورو تشمل التورط في تهريب المخدرات وأنشطة إرهابية مرتبطة بها.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة جلسات مستمرة في قضية مادورو وفلوريس، حيث بدأت جلسة استماع جديدة يوم الخميس في نيويورك، بعد أن نقلت السلطات الأمريكية الرئيس مادورو وزوجته إلى المدينة في 3 يناير، عقب عملية واسعة النطاق شنتها الولايات المتحدة في فنزويلا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مادورو وفلوريس سيُحاكمان بتهم “الإرهاب المرتبط بالمخدرات”، في خطوة وصفها البعض بأنها تصعيد غير مسبوق في مواجهة إدارة مادورو.

من جانبهم، نفى مادورو وزوجته التهم الموجهة إليهما أمام المحكمة، وطالب فريق الدفاع بإسقاط القضية بحجة أن العقوبات الأمريكية تمنعه وزوجته من دفع أتعاب المحاماة، ما يشكل انتهاكاً للحقوق الدستورية الأساسية لهما.

وتمثل هذه المحاكمة واحدة من أكبر القضايا الجنائية الدولية في الوقت الراهن، إذ يواجه الرئيس الفنزويلي وزوجته تهم التورط في تهريب المخدرات وتمويل الإرهاب المرتبط بها، في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، حيث تشكل العقوبات الاقتصادية والسياسية أحد أبرز عناصر النزاع.

وظهر مادورو وزوجته بملابس السجن، لكنهما كانا بدون أصفاد، وبدا الرئيس الفنزويلي هادئًا ومتماسكًا طوال الجلسة، وفق مراسل وكالة نوفوستي، الذي أضاف أن مادورو ابتسم لمحامي الدفاع عند دخوله القاعة وتحدث معهم خلال الجلسة، بينما لم يتبادل الحديث مع زوجته التي بدت هي الأخرى هادئة.

وشهدت الجلسة تطورًا مهمًا تمثل في موقف القاضي هيلرستين، الذي أكد عدم وجود مخاطر على الأمن القومي الأمريكي من السماح بدفع تكاليف الدفاع عن مادورو وزوجته من ميزانية فنزويلا، وقال: “لا أرى انتهاكات أمنية إذا دافع شخص عن نفسه. المتهم هنا، وفلوريس هنا، وهما لم يعودا يشكلان تهديداً للأمن القومي”.

وكان محامو الدفاع قد طالبوا بوقف الملاحقة الجنائية، مستندين إلى انتهاك الحق الدستوري في اختيار محامٍ، بسبب منع السلطات الأمريكية دفع تكاليف الخدمات القانونية نتيجة العقوبات المفروضة على فنزويلا.

ومنذ اعتقالهما، عينت السلطات الفنزويلية ديلسي رودريغيز، التي كانت تشغل منصب نائب الرئيس، رئيسة مؤقتة للبلاد.

وفي الوقت نفسه، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج عن مادورو وزوجته ومنع أي تصعيد إضافي للوضع.

كما طالبت بكين بالإفراج الفوري عن الرئيس الفنزويلي، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية تمثل انتهاكاً للقانون الدولي.