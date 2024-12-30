تطورات سوريا.. «الشرع» يعيّن أردنياً في قيادة الجيش وإعلامي مصري ينتقده!

أكد قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع، أنه منذ سقوط بشار الأسد، لم يجد وقتا للنوم، موضحا أن حياته كانت مليئة بالصعوبات.

وقال الشرع إن “حياته كانت مليئة بالصعوبات ولم يكن كل شيء من طعام أو شراب متوافرا”.

وأشار إلى أنه اعتاد بسبب ظروفه أن يأكل أي شيء موجود، مشددا على أنه في أغلب الأوقات كان يحل ضيفا على أهالي المناطق السورية لتناول الطعام، وفق تعبيره.

وتطرق الشرع لقصة طريفة حول تاريخ ميلاده، إذ قال إن يوم ميلاده الحقيقي هو 29أكتوبر، لكن موظف السجلات أخطأ السمع وسجله 29 يوليو. وأكد أن التاريخ لم يتم تعديله أو تصحيحه منذ عام 1982 أي موعد ميلاده، وبقي خاطئا في السجلات الرسمية.

تقرير: الشرع يعين مواطنا غير سوري عميدا في قيادة الجيش

وفي سياق متصل، أصدر قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع القرار الذي حمل رقم 8 ويقضي بترفيع عدد من الضباط العسكريين إلى رتب أعلى منها 2 لمرتبة لواء و5 إلى رتبة عميد وعدد كبير إلى رتبة عقيد.

وشمل القرار ترفيع وزير الدفاع السوري في حكومة تصريف الأعمال السورية، مرهف أحمد أبو قصرة، إلى رتبة لواء ومعه علي نور الدين النعسان الذي حصل على نفس الرتبة العسكرية بعد الترفيع.

وأفادت وكالة “عمون” الأردنية، اليوم الاثنين، بأن الترفيعات الجديدة التي أعلنت عنها إدارة العمليات العسكرية في قيادة الجيش السوري، شملت مواطنا أردنيا.

وقالت الوكالة إن عبد الرحمن حسين الخطيب الذي تم ترفيعه إلى رتبة عميد من بين 5 آخرين في قيادة الجيش السوري، هو أردني الجنسية من أصل فلسطيني.

وأضافت أن الدكتور “أبو حسين الأردني”، وهو لقب عبد الرحمن حسين الخطيب، هو قائد عسكري أردني الجنسية من أصل فلسطيني، ما يعني أن مجلس شورى الهيئة ليس من السوريين بالكامل.

وأضافت أن الخطيب تخرج من كلية الطب في الجامعة الأردنية، وذهب إلى سوريا نهاية العام 2013.

ويعرف بمنهجه السلفي الجهادي، وله ولاء شديد لأبو محمد الجولاني (أحمد الشرع) ساعده على التدرج السريع داخل “هيئة تحرير الشام”، وكان الجولاني يكلفه بمتابعة المشكلات بين الفصائل، ويعمل حاليا في المجلس العسكري الثلاثي.

ألمانيا تطلق مشاريع إغاثية في سوريا بقيمة 60 مليون يورو

أطلقت ألمانيا عدة مشاريع إغاثية بقيمة 60 مليون يورو في سوريا، بعد سقوط حكم بشار الأسد، وفقا لما صرحت به وزيرة التنمية سفينيا شولتسه.

وقالت شولتسه لمجموعة “أر إن ديه” الإعلامية في تصريحات نشرت الإثنين: “الوضع الإنساني للشعب في سوريا كارثي”. وأكدت أن “قرابة 14 عاما من الحرب تركت معظم أجزاء البلاد في حالة دمار، حيث يعيش 90 بالمئة من السكان في فقر ويعتمدون على المساعدات الدولية”.

ورغم حالة عدم اليقين بشأن مستقبل سوريا، أعربت شولتسه عن “تفاؤل حذر”، مشيرة إلى وجود فرصة للتغيير الإيجابي، ومشددة على ضرورة تقديم الدعم لتحقيق ذلك.

وأوضحت أن مشاريع الإغاثة المزمعة سيجري تنفيذها فقط من خلال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

وبحسب وزارة التنمية الألمانية، سيجري تخصيص 25 مليون يورو لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، التي ستركز على إعادة تأهيل المدارس وتقديم الدعم النفسي للأطفال الذين تعرضوا للصدمات.

بالإضافة إلى ذلك، سيجري تخصيص 19 مليون يورو لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي ينظم فرص عمل قصيرة الأجل للنازحين داخليا، مثل إزالة الأنقاض والحطام. يأتي هذا التمويل من ميزانية ألمانيا لعام 2024، التي خصصت إجمالا 132 مليون يورو للمشاريع المتعلقة بسوريا.

إعادة فتح سفارة أذربيجان في دمشق

أكد وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني لنائب وزير خارجية أذربيجان يارجين رفيعيف على أولويات الحكومة في تنمية الاقتصاد وأمن واستقرار المنطقة تزامنا مع افتتاح سفارة باكو في دمشق.

إعادة فتح سفارة أذربيجان في دمشق

واستقبل الوزير في الحكومة السورية المؤقتة وفدا حكوميا برئاسة رفيعيف وتلقى من جانبه تهاني قيادة دولة أذربيجان إلى الشعب السوري على انتصاره مؤكدا دعم بلاده للحكومة الجديدة للنهوض بسوريا وإعادة إعمارها.

وأشار رفيعيف خلال اللقاء إلى أهمية تنمية العلاقات بين البلدين وإعادة افتتاح السفارة بعد 12 عاما من الانقطاع.

دبلوماسي مصري: قد نفتح قنوات اتصال مع الإدارة الجديدة بسوريا

بدوره، أكد مصدر دبلوماسي مصري، أن المرحلة المقبلة قد تشهد فتح قنوات اتصال بين القاهرة والإدارة الجديدة في سوريا.

وكشفت الحكومة المصرية أن “موقفها واضح من حيث ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وضرورة منع تحولها إلى بؤر للتطرف وتصدير الإرهاب”.

وحتى الآن لم تكن مصر من بين الدول التي تواصلت مع الإدارة السورية الجديدة، التي تتولى السلطة بعد رحيل الرئيس السابق بشار الأسد.

إعلامي مصري شهير عن الجولاني: كشف مبكرا عن ديكتاتوريته

انتقد الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري تصريحات قائد العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع والتي تحدث بها لوسائل إعلام عربية الأحد.

وكتب بكري عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” تدوينة قال فيها إن “الجولاني يكشف عن ديكتاتوريته مبكرا في حديث تلفزيوني.. أن تبقي سوريا بلا دستور ولا حتي إعلان دستوري لمدة 3 سنوات”.

وأضاف “تظل سوريا في قبضة الجولاني 4 سنوات وبعدها تجري انتخابات رئاسيه يكون فيها هو المرشح الوحيد والأوحد وغير مسموح لأي فصيل من شركائه أن يكون له دور، لأنه يري ويا للعجب أن الانسجام يوجب احتكار جبهته للحكم 4 سنوات أما الآخرون فعليهم أن يشربوا من الفرات”.

واختتم بكري تدوينته قائلا: “هل رأيتم الديمقراطية؟ هل أدركتم نعيمها؟ تمتعوا بحلاوتها وانتظروا المزيد.. الشعب السوري العظيم يستحق حكما ديمقراطيا رشيدا وليس عصابة من القتلة الإرهابيين”.

وكان أحمد الشرع تحدث عن أن “عملية كتابة وإعداد دستور جديد لسوريا قد تستغرق نحو 3 سنوات، فيما قد تستغرق عملية تنظيم انتخابات في البلاد 4 سنوات” وهي المرة الأولى التي يشير فيها إلى جدول زمني محتمل للانتخابات منذ الإطاحة ببشار الأسد هذا الشهر.

وأشار الشرع في حديثه لوسائل إعلام إلى أن المرحلة الحالية هي “مرحلة تمهيدية لحكومة مؤقتة بمدة أطول” لافتا النظر إلى أن المحاصصة في الفترة الحالية ستدمر الفترة الانتقالية.

وقال الشرع أنه سيعلن خلال المؤتمر الوطني حل جميع الفصائل المسلحة في البلاد ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع السورية وذلك بعد توصله إلى اتفاق مع قادة “الفصائل الثورية”.

الجولاني يكشف عن ديكتاتوريته مبكرا في حديث تليفزيوني

– تبقي سوريا بلا دستور ، ولا حتي إعلان دستوري لمدة ٣ سنوات

– تظل سوريا في قبضة الجولاني ٤ سنوات ، وبعدها تجري انتخابات رئاسيه يكون فيها هو المرشح الوحيد والاوحد

– غير مسموح لأي فصيل من شركائه أن يكون له دورا ، لأنه يري… — مصطفى بكري (@BakryMP) December 29, 2024

الشرع يمنح ترفيعات في الرتب لعدد من الضباط بينهم وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة

أصدر قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع القرار الذي حمل رقم 8 ويقضي بترفيع عدد من الضباط العسكريين إلى رتب أعلى منها 2 لمرتبة لواء و5 إلى رتبة عميد وعدد كبير إلى رتبة عقيد.

وشمل القرار ترفيع وزير الدفاع السوري في حكومة تصريف الأعمال السورية، مرهف أحمد أبو قصرة، إلى رتبة لواء ومعه علي نور الدين النعسان الذي حصل على نفس الرتبة العسكرية بعد الترفيع.

ونص قرار الشرع على أن يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه وأن يعمل به اعتبارا من 1 يناير 2025.

وقالت القيادة العامة إن القرار جاء “استنادا للمصلحة العامة وفي إطار البدء في عملية تطوير وتحديث الجيش والقوات المسلحة، وبناء الأطر الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار، وبناء على مقتضيات العمل العسكري وتحقيقا لأعلى معايير الكفاءة والتنظيم، والاستمرار في العمل بروح الالتزام والتفاني لخدمة الدين والوطن وحمايتهما، وتعزيز الثقة بقدرات الجيش العربي السوري بكل فئاته ومرتباته على مواجهة التحديات وتحقيق الانتصارات”.

الشرع يؤكد أنه لا يجد وقتا للنوم



أكد قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع (الجولاني)، أنه منذ سقوط بشار الأسد، لم يجد وقتا للنوم، موضحا أن حياته كانت مليئة بالصعوبات.

وقال الشرع إن “حياته كانت مليئة بالصعوبات ولم يكن كل شيء من طعام أو شراب متوافرا”.

وأشار إلى أنه اعتاد بسبب ظروفه أن يأكل أي شيء موجود، مشددا على أنه في أغلب الأوقات كان يحل ضيفا على أهالي المناطق السورية لتناول الطعام.

بعد تحديد شرطها لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا.. أوكرانيا ترسل وزير خارجيتها إلى دمشق

اجتمع وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا، خلال زيارته لدمشق اليوم الاثنين مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، حسبما أفادت وكالة “سانا”.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت الخارجية الأوكرانية الأسبوع الماضي، عن استعداد كييف لاستعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا إذا تراجعت حكومتها الجديدة عن قرارات نظام بشار الأسد المتعلقة بالاعتراف بانضمام القرم ودونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه إلى روسيا.

وقال الناطق باسم الخارجية الأوكرانية غيورغي تيخي: “سنراقب كيف ستتصرف الحكومة الجديدة. نحن نفهم أن نظام الأسد السابق اعترف بانتهاك سلامة أراضي أوكرانيا، ولهذا السبب تم قطع العلاقات الدبلوماسية. وإذا تغيرت هذه السياسة، فسيتم اسئناف العلاقات الدبلوماسية”.

وأكد المتحدث أنه إذا كان هناك استعداد متبادل لتطوير الحوار فإن كييف ستتخذ خطوات إضافية.

كما وعدنا، نحن ندعم الشعب السوري في وقت حاجته.



500 طن من دقيق القمح الأوكراني في طريقها بالفعل إلى سوريا كجزء من برنامجنا الإنساني “الحبوب من أوكرانيا” بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.



من المخطط توزيع دقيق القمح على 33,250 عائلة، أو ما يعادل 167,000 شخص، في الأسابيع القادمة.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 27, 2024