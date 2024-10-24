تطورات لبنان.. غارات واشتباكات على عدة محاور وقتلى من الجيش اللبناني

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، تنفيذ ضربات ضد “أكثر من 160هدفا تابعا لـ”حزب الله” في لبنان، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما دارت اشتباكات عنيفة تدور بين مقاتلي “حزب الله “والقوات الإسرائيلية على عدة محاور في جنوب لبنان، وسط غارات وقصف مدفعي على من البلدات الجنوبية.

وتركزت المواجهات على محور بلدات الطيبة – العديسة – رب ثلاثين وتترافق الاشتباكات مع قصف بقذائف الفوسفور، كما تدور اشتباكات عنيفة بين مقاتلي “حزب الله” والجيش الإسرائيلي على أطراف بلدة عيترون ومحيط موقع المالكية بالتزامن مع قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف بلدة عيترون.

وشنت إسرائيل سلسلة غارات عنيفة استهدفت بلدات، الخيام، عنقون، تبنين، وادي برغز، كفرشوبا، ومقر الهيئة الصحية للإسعاف الصحي في بلدة البازورية جنوب لبنان ما أدى الى وقوع اصابات.

كما طالت الغارات بلدة الطيبة ومجرى نهر الليطاني في أطراف يحمر ودير سريان، وطال القصف المدفعي أطراف بلدة شبعا.

بدوره، واصل ” حزب الله” إطلاق مكثف للصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، وأعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن إصابة شخصين بجروح خطرة في نهاريا والجليل الغربي.

وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية تسجيل إطلاق 50 صاروخا باتجاه الشمال خلال دقائق معدودة، ونجم عنها 3 إصابات تراوحت بين المتوسطة والخفيفة في منطقة نهاريا.

وأضافت الصحيفة: “تم إطلاق حوالي 50 صاورخا باتجاه مستوطنتي الجليل الأعلى والغربي في غضون دقيقتين تقريبا”.

أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض عدة صواريخ مشيرا إلى سقوط العديد منها في إسرائيل.

#عاجل خلال ال-24 ساعة الماضية: القضاء على عشرات المخربين جوًا وبرًّا واستهداف أكثر من 160 هدف لحزب الله



🔸على مدار الساعات الماضية قضت قوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان على عشرات المخربين وفي المقابل هاجمت طائرات سلاح الجو أكثر من 160 هدف لحزب الله ومنها منصات صاروخية… pic.twitter.com/KDNibeLjBB — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 24, 2024

وفي سياق متصل، أعلن الجيش اللبناني، الخميس، مقتل 3 من جنوده إثر غارة إسرائيلية في بنت جبيل جنوبي لبنان، وذلك خلال عملية إجلاء لجرحى.

استهدف العدو الإسرائيلي عناصر للجيش اللبناني في خراج بلدة ياطر- بنت جبيل في الجنوب أثناء تنفيذ عملية إخلاء جرحى ما أدى إلى سقوط ٣ شهداء بينهم ضابط.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/MlBbBXKc8T — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 24, 2024